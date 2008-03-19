"فیلمساز کوچک" و "یکی از همین روزها" روی آنتن شبکه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم 90 دقیقه‌ای "فیلمساز کوچک" به نویسندگی سعید قاسمیان و کارگردانی کاوه سجادی حسینی تولید شده و در آن علی دهکردی، بهاره رهنما، اسماعیل خلج، مهرداد فلاحتگر، فلامک جنیدی و ... بازی کرده‌اند. مدیر تصویربرداری: بهزاد علی‌آبادی، مدیر تولید: دانیال کاشانچی و طراح صحنه و لباس: سهیلا گلستانی دیگر عوامل فیلم هستند.

"فیلمساز کوچک" داستان پسری به نام نیماست که همراه پدرش که بازیگر تلویزیون و سینماست به محله‌ای جدید می‌آید و با گروه دالتون‌ها آشنا می‌شود. پدربزرگ یکی از بچه‌ها تصمیم می‌گیرد به خانه سالمندان برود، اما به پیشنهاد نیما قرار می‌شود فیلمی درباره زندگی سالمندان در آسایشگاه ساخته شود.

"یکی از همین روزها" نخسین فیلم بلند راما قویدل است که حسین تراب‌نژاد و مهدی شیرزاد فیلمنامه آن را نوشته‌اند و کامبوزیا پرتوی مشاور کارگردان و فیلمنامه، بهروز مفید تهیه‌کننده و عباس نعمتی ناظر کیفی پروژه هستند. نیما رئیسی، شبنم قلی‌خانی، پرویز پورحسینی و علی دهکردی هم در نقش‌های اصلی فیلم بازی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی "یکی از همین روزها" داستانی مهندسی جوان به نام پوریا (رئیسی) است که در آستانه ازدواج با دختری پولدار به نام ندا (قلی‌خانی) قرار دارد، اما تفاوت‌های طبقاتی پوریا را در شرایطی بسیار سخت قرار می‌دهد و وسوسه‌هایی را در درون او زنده می‌کند.

فیلم‌های نوروزی شبکه تهران هر روز ساعت 30/13 پخش و روز بعد ساعت 30 دقیقه بامداد تکرار می‌شود. ضمن اینکه برنامه تماشاخانه هم هر روز صبح ساعت 35/8 فیلم‌های کودک و نوجوان را به نمایش می‌گذارد. اخبار کامل برنامه‌های نوروزی شبکه تهران در سایت tv5.irib.ir/norooz87 به نمایش گذاشته شده است.