بانک های تهران شنبه تعطیل اند

به گزارش خبرنگار مهر شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد، حسب اطلاعیه استانداری استان تهران مبنی بر تعطیلی کلیه دستگاه‌های اجرایی این استان در روز شنبه (یکم شهریورماه ۱۴۰۴) به منظور مدیریت مصرف انرژی در پیک بار شبکه، بانک‌های عضو این شورا در استان تهران، در تاریخ مذکور، تعطیل می‌باشند.

در عین حال، شعب کشیک بانک‌ها که اسامی آنها در وبسایت اطلاع رسانی هر بانک اعلام می‌گردد، به همراه واحدهای فنی و پشتیبان ستادی، از ساعت ٨ الی ۱۲ به منظور خدمت رسانی به امور ضروری مشتریان دایر می‌باشند.

نحوه فعالیت بانک‌ها در سایر استان‌ها بنا به تصمیم استانداری‌های متبوع است.