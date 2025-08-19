محمدابراهیم سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیشبینی حضور بیش از ۷ میلیون زائر در مشهد مقدس، این اداره کل با اخذ مجوز تخصیص ۲ هزار تن آرد مناسبتی، تمهیدات ویژهای را در روزهای پایانی ماه صفر و همزمان با حضور زائرین اتخاذ کرده است.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی افزود: در این ایام برنامه کشیک و افزایش ساعات فعالیت در ۱۳ سیلوی دولتی و ۴ سیلوی خصوصی و همچنین ۳۲ کارخانه آرد استان برقرار شده تا تولید و توزیع آرد بدون وقفه انجام گیرد.
وی ادامه داد: برای موکبهای مسیر زائران پیاده و نانواییهای سیار, نانواییهای اطراف حرم مطهر و واحدهای منتخب مشهد و سایر شهرستانها بیش از ۲ هزار تن آرد تخصیص داده شده است.
سهرابی خاطرنشان کرد: در بخش اقلام اساسی نیز مجوز توزیع ۴۲۰ تن شکر سفید و ۳ هزار و ۲۹۹ تن برنج هندی با قیمتهای مصوب تنظیم بازار اخذ شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی تأکید کرد: نظارت مستمر بر عملکرد توزیع گندم و آرد و نان اطراف حرم مطهر رضوی و موکبهای مسیر تشرف زائران در دستور کار قرار دارد تا تأمین نان و مایحتاج زائران بدون مشکل انجام شود.
نظر شما