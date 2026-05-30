به گزارش خبرنگار مهر، بیژن مرادی عصر شنبه در نشست ستاد اربعین شهرداری کرمانشاه که با حضور اعضای این ستاد برگزار شد، اظهار کرد: بر خلاف روال سالهای گذشته که جلسات هماهنگی در آستانه این ایام شکل میگرفت، امسال تصمیم بر این شد تا فرآیند برنامهریزی و همافزایی را بسیار زودتر آغاز کنیم تا بتوانیم با آمادگی و توان مضاعف از زائران حسینی پذیرایی کنیم.
شهردار کرمانشاه با تاکید بر ضرورت بازنگری در نحوه مسیریابی کاروانها تصریح کرد: استراتژی ما باید به گونهای باشد که شرایط و امکانات رفاهی لازم برای حضور زوار در بخشهای داخلی شهر فراهم شود؛ نباید زائران را به سمتی هدایت کرد که بدون ورود به محدوده شهری از کمربندیها عبور کنند، چرا که حضور آنان در داخل شهر به رونق اقتصادی و توسعه گردشگری مذهبی کمک شایانی میکند.
مرادی با اشاره به تداوم خدماترسانی خادمان مدیریت شهری در مرز خسروی یادآور شد: مجموعه شهرداری کرمانشاه امسال نیز همانند سالیان گذشته با تمام ظرفیتها به ویژه در حوزه ناوگان حمل و نقل عمومی در مرز رسمی خسروی مستقر خواهد شد تا روند تردد هموطنان و زائران به عتبات عالیات تسهیل شود.
وی از صدور دستورالعملهای ویژه به تمام معاونتها و سازمانهای تابعه شهرداری خبر داد و افزود: به تمامی بخشهای زیرمجموعه ابلاغ شده است که از همین امروز برنامههای عملیاتی خود را آغاز کنند، نقاط ضعف و چالشهای سنوات گذشته را به سرعت برطرف سازند و فضایی در شأن نام این جهانشهر فراهم آورند.
شهردار کرمانشاه در پایان با تاکید بر حفظ هویت تاریخی این دیار خاطرنشان کرد: کرمانشاه از دیرباز به عنوان دروازه اصلی و شاهراه سنتی مسیر کربلا شناخته میشده و مهد خادمان حسینی بوده است؛ به همین دلیل حفظ این جایگاه و مرکزیت تاریخی، نیازمند یک آبروداری مدیریتی و تلاش شبانهروزی است.
