به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین در نشستی با شرکتهای دانش بنیان همکار در پروژه سکوی ملی هوش مصنوعی که امروز در معاونت علمی برگزار شد، با اشاره به اینکه فراخوانی ویژه شرکتهای دانش بنیان حوزه هوش مصنوعی امروز به صورت رسمی منتشر میشود، گفت: براساس این فراخوان، در قالب همکاری مشترک بین معاونت علمی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (از محل منابع صندوق صحا) تسهیلات ویژهای برای حمایت از پروژههای هوش مصنوعی در حوزههای صنعت، معدن و تجارت فراهم شده است.
وی گفت: فعالان حوزه هوش مصنوعی میتوانند با ارائه پروپوزال، تا سقف ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند و نرخ سود آن بین ۸ تا ۱۷ درصد سود (بسته به نوع فناوری و نوآوری) است.
افشین افزود: مدت بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش یک ساله و تسهیلات سرمایه ثابت تا ۲۴ ماه است و اولویت با پروژههایی است که مشتری بالفعل داشته باشند.
وی همچنین بیان کرد: سطح فناوری هر پروژه توسط هیئت ارزیابی معاونت علمی تعیین میشود و ضمانتنامههای مورد نیاز از طریق صندوق شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری تأمین خواهد شد. دوره تنفس تسهیلات نیز بین ۳ تا ۶ ماه متغیر است و به تشخیص تیم ارزیاب این میزان مشخص میشود.
وی افزود: در مهرماه نیز فراخوانی ویژه شرکتهای دانش بنیان حوزه هوش مصنوعی خواهیم داشت که در این فراخوان ما دو رویکرد اصلی داریم؛ نخست توسعه فناوریها و بررسی محصولاتی که آماده ورود به بازار هستند یا امکان آمادهسازی آنها وجود دارد. رویکرد دوم، که برای ما اهمیت بیشتری دارد، حمایت از شرکتهایی است که پیشتر شکل گرفتهاند و در حال فعالیت هستند. این شرکتها میتوانند ایدههای خود را توسعه دهند یا با ارائه طرحهای جدید، وارد فاز اجرایی شوند.
افشین ادامه داد: هدف ما این است که فراخوان از مهرماه منتشر شود. تجربه سال گذشته نشان داده اگر از مهر فراخوان را آغاز کنیم، میتوانیم تا آبان یا آذر قراردادها را نهایی کنیم. در این صورت، پروژهها یا به مرحله پایانی نزدیک میشوند یا از مراحل اصلی عبور کردهاند و میتوان در بهمن یا اسفند، پروژههای جدید را آغاز کرد.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ تیمهای فعلی (شرکتهای دانش بنیان) گفت: مایلیم شرکتهایی که اکنون در پروژه سکوی ملی هوش مصنوعی حضور دارند، در فازهای بعدی نیز باقی بمانند. پایداری این تیمها برای ما بسیار حیاتی است. باید کاری کنیم که این شرکتها نهتنها باقی بمانند، بلکه قدرتمندتر شوند.
معاون علمی رئیسجمهور حوزههای دارای اولویت در این فراخوان را چنین برشمرد و گفت: در حال حاضر هدفگذاریهایی در حوزههایی چون انرژی، آب، معدن، نظامهای آموزشی، حوزه سایبری، امنیت و تابآوری صورت گرفته است. این حوزهها بهطور جدی در اولویت ما قرار دارند.
افشین ادامه داد: ما قصد نداریم صرفاً فراخوان بدهیم و بعد ایدهها را از دانشگاهها و شرکتها جمعآوری کنیم. ابتدا باید ایدهها و نیازها بهدرستی دستهبندی شوند، سپس بر اساس آنها فراخوان دقیق منتشر شود.
وی تأکید کرد: این پروژهها باید مختص شرکتهای دانشبنیان یا تیمهای ایرانی داخل کشور باشد. صندوق نوآوری و نهادهای مرتبط باید با حداقل بروکراسی اداری، حمایتهای لازم را انجام دهند. پروژهها باید بهصورت یک موجود زنده دیده شوند که نیاز به تقویت و پویایی مداوم دارند، و این تقویت تنها از مسیر فعالسازی بازارگاهها محقق میشود.
معاون علمی رئیسجمهور به اهمیت سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: فکر میکنم نهایت هزینهای که برای پروژه هوش مصنوعی (سکوی ملی هوش مصنوعی) انجام شود، یک همت است اما پیش بینی میکنیم در آینده به یک بازار ۴۰ همتی هوش مصنوعی دست یابیم. نگاه جهانی به این حوزه نشان میدهد که هزینهها بهعنوان سرمایهگذاریهای استراتژیک دیده میشوند و بازگشت سرمایه بسیار سریع و قابل توجه است.
نظر شما