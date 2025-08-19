پروژه های مصوب در سفرهای استاندار تهران طبق زمانبندی در حال اجرا است

سید کمال‌الدین میرجعفریان، در گفتگو با خبرنگار مهر از دستاوردهای سفرهای شهرستانی استاندار تهران و تأثیر آن‌ها بر توسعه زیربنایی و روبنایی استان خبر داد و با اشاره به فرآیند نظام‌مند جمع‌بندی مسائل و مشکلات شهرستان‌ها، بر نقش کلیدی این سفرها در اولویت‌بندی و اجرای پروژه‌های عمرانی، درمانی، آموزشی، ورزشی و زیرساختی تأکید کرد.

معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار تهران اظهار داشت: پیش از سفر استاندار به هر شهرستان، بازدیدهای اولیه‌ای در سطح شهرستان‌ها انجام می‌شود تا نظام مسائل و مشکلات آن منطقه جمع‌بندی شود، این مسائل در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مطرح و مصوبات آن به ادارات شهرستانی و استانی ابلاغ می‌شود.

وی گفت: پیگیری این مصوبات از همان لحظه ابلاغ آغاز شده و برخی از آن‌ها که نیاز به هماهنگی بین‌دستگاهی داشته، به نتیجه رسیده و تعدادی نیز در اولویت بودجه‌ریزی ملی و استانی قرار گرفته‌اند.

استاندار تهران افزود: پروژه‌های مصوب در این سفرها، بر اساس جدول زمانی تعریف‌شده در حال اجرا هستند و برخی از آن‌ها به دلیل ماهیت زمان‌بر، در حال پیشرفت بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده هستند تا به تکمیل ۱۰۰ درصدی برسند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران با اشاره به تأثیر این سفرها بر تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری، اظهار داشت: یکی از دستاوردهای مهم این سفرها، جمع‌بندی نظام مسائل برای سفر رئیس‌جمهور بود که تفاوت چشمگیری با سفرهای پیشین داشت. این جمع‌بندی‌ها منجر به اولویت‌بندی پروژه‌های زیربنایی مانند آب، برق، فاضلاب، ارتباطات و راه، و همچنین پروژه‌های روبنایی نظیر بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و ورزشی شد.

میرجعفریان با بیان اینکه بسیاری از پروژه‌های افتتاحی دهه فجر سال گذشته و هفته دولت امسال نتیجه همین سفرها و اولویت‌بندی‌ها بوده است، گفت: دبیرخانه‌ای در استانداری و فرمانداری‌ها تشکیل شده که به‌صورت مستمر پیگیر اجرای مصوبات است. دستگاه‌های اجرایی موظف به ارائه گزارش‌های منظم در حوزه‌های عمرانی، ورزشی و فرهنگی هستند. این پروژه‌ها شامل زیرساخت‌های آب، برق، ارتباطات، بیمارستان‌ها، فضاهای آموزشی و عمران شهری و روستایی است که بر اساس نیازهای هر شهرستان تعریف شده‌اند.

وی تأکید کرد: تا پیش از انجام این سفرها و بررسی‌های میدانی، اطلاعات جامع و دقیقی از نیازهای استان در سطح کلان کشوری وجود نداشت، اما به لطف این اقدامات، اعتبارات تخصیصی به استان تهران در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته چند برابر شده است که ماحصل همین سفرها و جمع‌بندی‌های دقیق بوده است.

میرجعفریان در پایان خاطرنشان کرد: این روند با جدیت ادامه خواهد یافت تا تمامی پروژه‌های اولویت‌دار به سرانجام رسیده و نیازهای زیرساختی و روبنایی استان به‌طور کامل مرتفع شود.