به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس گفت: شرکتهای مستقر در پارک خلیج فارس بوشهر توانمندی لازم را برای ارائه راهکارهای مشابه برای مقابله با تحریمها را دارند.
دکتر مهدی محمدی در نشست با تعدادی از شرکتهای دانشبنیان با مدیرعامل و کارشناسان شرکت منطقه 10 انتقال گاز اظهار داشت: در شرایط تحریمهای ظالمانه، تامین برخی قطعات صنعتی با دشواری امکانپذیر است که شرکتهای مستقر در پارک خلیج فارس بوشهر توانمندی لازم را برای ارائه راهکارهای مشابه دارند.
وی تاکید کرد: شرکتهای دانش بنیان مستقر در این پارک توانمندی لازم را برای دریافت نیازمندیهای صنعت و ارائه راهکار برای برون رفت از آنها دارد.
محمدی افزود: پذیرش طرحهای جوانان خلاق در صنعت، زمینه خودکفایی کشور و انگیزه بیشتر آنها برای ماندگاری در کشور را فراهم میآورد، از این رو پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر سلسله نشستهایی را با شرکتهای صنعت نفت و گاز استان پیرامون همکاریهای مشترک آغاز کرده است.
تعامل مثبت شرکت منطقه 10 انتقال گاز با پارک علم و فناوری
مدیرعامل شرکت منطقه 10 انتقال گاز گفت: مدیران صنعت به دلیل مشغول شدن در فعالیتهای عملیاتی کمتر توانمندیهای دانشی جوانان داخلی را میبینند، از طرفی شرکتهای خصوصی نیز اغلب گرفتار رفتارهای تجاری میشوند که ارتباط صنعت و طرحهای دانشی را مشکلساز کرده است.
حمید خدری افزود: منطقه 10 انتقال گاز حوزه گستردهای از فعالیت در سه استان بوشهر، هرمزگان و فارس را در برمیگیرد که در خصوص برخی نیازهای صنعتی، تعاملهای موفقی با برخی شرکتهای دانش بنیان داشتهایم که رضایتبخش بوده و ما را به ادامه آن امیدوار کرده است.
وی خاطرنشان کرد: به استفاده از طرحهای دانش بنیان خصوصا هسته موجود در پارک علم و فناوری خلیج فارس برای رفع نیازهای انتقال گاز اعتقاد داشته، از این رو مدیران و کارشناسان مرتبط موظف به ارائه نیازهای موجود به شرکتهای مذکور و تعامل برای تولید محصول باشیم.
عرضه توانمندیهای پارک علم و فناوری بوشهر در نمایشگاه پارس جنوبی
رحمان دشتی معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری خلیج فارس گفت: با وجود فعالیت شرکتهای توانمند در پارک خلیج فارس، اما معرفی ظرفیت موجود نیازمند اطلاعرسانی گستردهتری است که حضور در نمایشگاهها یکی از این اقدامات است.
وی با بیان اینکه در حال تکمیل نیازمندیهای صنایع موجود در استان هستیم، افزود: تحریمها باعث شده توانمندی شرکتهای دانش بنیان و جوانان خلاق کشور بیش از پیش دیده شود.
دشتی با بیان اینکه نمایشگاه شرکتهای فعال پارک فناوری خلیج فارس نیمه دوم بهمن ماه در عسلویه برگزار میشود، خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت بزرگ صنایع پارس جنوبی و توانمندی شرکتهای دانشبنیان برای رفع نیازمندی آنها، امیدواریم این نمایشگاه زمینه شناخت این ظرفیت و افزایش تعامل پارسجنوبی با پارک شود.
وی تاکید کرد: شرکتهای دانشبنیان متقاضی شرکت در این نمایشگاه باید تا 27 دی ماه محصول قابل عرضه و آمادگی خود را به پارک علم و فناوری اعلام کنند.
پارک علم و فناوری، تحقیقات را به فناوری مبدل میکند
دکتر مهدی محمدی رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس در نشست با رئیس سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر با اشاره به فاصله بین تحقیقات بخش کشاورزی تا تبدیل آن به فناوری بیان کرد: پارک علم و فناوری خلیج فارس تلاش دارد با پر کردن خلاء موجود بین تحقیقات کشاورزی و فنآوری قابل عرضه به بازار به ایفای نقش بپردازد.
به گفته وی حمایت پارک فناوری بوشهر از طرح خوشه های صنعتی خرما و آبزیان در این راستا است.
رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس افزود: شناخت تواناییها و ظرفیتسازی در حوزه کشاورزی یکی از مسائلی است که زمینهساز اشتغال پایدار و بهبود وضعیت اقتصادی است، از این رو از طرحهای دانشبنیان و تحقیقاتی بخش کشاورزی حمایت میکنیم.
حمایت جهاد کشاورزی از محصولات شرکتهای دانش بنیان
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: به منظور تقویت فعالیتهای دانشی در این سازمان، آمادگی همکاری کامل داریم و میتوانیم محصولات شرکتهای دانش بنیان را برای شناخت و استفاده کشاورزان معرفی و حمایت کنیم.
دکتر نوذر منفرد افزود: برای در اختیار گذاردن امکانات و اراضی مستعد موجود برای کاربردی کردن پژوهش ها و تحقیقات در نوآوری و فناوری در بخش کشاورزی نیز آمادگی داریم.
وی عنوان کرد: فرصت بالقوه وجود پارک علم و فناوری در استان برای اشاعه فرهنگ تولید محصول ملی و تقویت دانش بومی از طریق حمایت از طرحها و ایدههای شرکتهای دانش بنیان مایه دلگرمی محققان و دانش پژوهان استان است.
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