قرار داد جذب ۸۵۰ دانشجو در صنعت منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان امور دانشجویان، سعید حبیبا به تشریح فعالیتهای این سازمان در زمینه مهاجرت دانشجویان پرداخت.
رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به دغدغههای موجود در میان دانشجویان، گفت: یکی از وظایف ما، فراهم کردن زیست بوم مناسب برای دانشجویان است تا آنها بتوانند به راحتی درس بخوانند و امیدوار به آینده باشند.
حبیبا یکی از دلایل اصلی مهاجرت دانشجویان را «عدم وجود شغل مناسب پس از فارغالتحصیلی» عنوان کرد و افزود: بر اساس تحقیقات ما، بسیاری از دانشجویان به دلیل نداشتن آینده شغلی، به مهاجرت فکر میکنند.
وی در ادامه از طرح جدید سازمان امور دانشجویان به نام «بورس صنعت و مشاغل» که با هدف کاهش مهاجرت دانشجویان و معرفی آنها به صنعت طراحی شده است، خبر داد و تصریح کرد: در این طرح، صنایع موظفند نیازهای خود را به سازمان اعلام کنند تا دانشجویان بتوانند با همکاری دانشگاهها، دورههای تخصصی را بگذرانند.
حبیبا اظهار داشت: صنایع میتوانند تا ۳۰ واحد درسی را بر اساس نیازهای خود تعیین کنند و بدین ترتیب، دانشجویان از همان ابتدای تحصیل با محیط کار آشنا میشوند.
معاون وزیر علوم همچنین به اهمیت ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت اشاره کرد و گفت: در سال جاری، قراردادهایی برای جذب ۸۵۰ دانشجو منعقد شده است که در این راستا امیدواریم صنایع بیشتری به این طرح بپیوندند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بسیاری از صنایع به دنبال نیروی متخصص هستند، اما در جذب آنها با مشکلاتی مواجه هستند. از این رو، این برنامه میتواند به آموزش بهتر و شناسایی نیازهای صنعت کمک کند.
رئیس سازمان امور دانشجویان تأکید کرد: دانشجویان تحت این بورس ماهیانه حقوق دریافت خواهند کرد و باید حداقل یک روز در هفته را در صنعت بگذرانند.
وی افزود: امیدواریم این طرح بتواند تحولاتی در نظام آموزش عالی کشور ایجاد کند و دانشگاهها به سمت کارآفرینی حرکت کنند.
حبیبا در پایان خواستار همکاری رسانهها در اطلاعرسانی درباره این طرح جدید شد و گفت: رسانهها نقش مهمی در ترویج این طرحها و افزایش آگاهی دانشجویان و صنایع دارند.
