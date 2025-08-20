به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کارخانه رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان در نشست خبری بزرگداشت حکیم ابوعلی سینا و روز همدان که پیش از ظهر امروز در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد با اشاره به مهمترین برنامه‌های هفته بزرگداشت ابن سینا در همدان اظهار داشت: یکم شهریور به پاس گرامیداشت ابن سینا در کنار آرامگاه او مراسمی با حضور و سخنرانی بزرگانی چون استاندار همدان، نماینده ولی فقیه و امام‌جمعه همدان برگزار می‌شود. مراسم دیگری نیز در صبح همین روز برگزار خواهد شد و در این برنامه دانشجویان جدید پزشکی و سوگندنامه پزشکی خود را قرائت می‌کنند.



وی افزود: روز سه شنبه چهارم شهریور بزرگداشت ابوعلی سینا با حضور عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالمی انقلاب فرهنگی، نجفقلی حبیبی استاد فلسفه، منوچهر صدوقی سها استاد فلسفه، انشالله رحمتی و قاسم حسن پور از اساتید دیگر فلسفه و محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود. در این مراسم از کتاب سوم قانون که توسط نجفقلی حبیبی ویرایش و بازنویسی شده نیز رونمایی خواهد شد.

کارخانه در ادامه بیان کرد: پنجشنبه ششم شهریور نیز سازمان نظام پزشکی همایشی تحت عنوان اخلاق پزشکی برگزار می‌کند و نشست‌های متعددی نیز با موضوع علوم انسانی و طب برگزار خواهد شد.

جوادی در ادامه این نشست با اشاره به دیگر برنامه‌های بزرگداشت هفته ابن سینا گفت: همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن در حوزه‌های علمی و فرهنگی ویژگی‌های خاصی دارد. یکی از اصلی ترین و می‌توان گفت گل سرسبد آنها ابوعلی سینا است. قرار است دو شخصیت برجسته یعنی ابن سینا و سید جمال الدین اسد آبادی را با توجه به ابعاد وجودی که دارند با برگزاری همایش و برنامه‌ها معرفی کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران از برگزاری همایش دیگری در سوم شهریورماه خبر داد و گفت: این همایش در کنار مزار شیخ الرئیس با تجلیل شش همدان شناس در حوزه‌ها مختلف برگزار می‌شود. در این مراسم از کتبی که در ارتباط با فرهنگ و تاریخ همدان است رونمایی می‌شود. نمایشگاه‌های مختلف از جمله نمایشگاه هنرهای تجسمی عکس همدان در گذر تاریخ برپا خواهد شد. جشنواره عکاسی و مجموعه جشنواره‌هایی در محلات قدیم با هویت بخشی و معرفی مفاخر و بزرگان همدان برگزار می‌شود و نقاشی‌ها و طرح نگاره‌های بزرگ در میادین و خیابان‌ها نصب خواهد شد.

