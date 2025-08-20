به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعبدالله ارجایی در دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به بازدید دو روزه از طرحهای عمرانی حوزه راه و مسکن این استان گفت: همت وزارت راه و شهرسازی جبران عقب ماندگی های این استان در حوزه زیرساخت است و تمام تلاشمان را خواهیم کرد که تخصیص اعتباری که در قانون برای این پروژهها آمده ۱۰۰ درصد به این استان تعلق بگیرد.
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی افزود: در این سفر بررسی های میدانی کافی لازم انجام شد و آن چیزی که تعهد وزارت راه و سازمان برنامه و بودجه است، تخصیص اعتبارات تا پایان سال است که به خوبی به پروژه راه آهن چابهار به زاهدان تزریق خواهد شد.
وی تصریح کرد: امیدواریم پیمانکار هم بتواند تعهداتش را انجام دهد و پروژه تا پایان سال به سرانجام برسد.
ارجایی افزود: این پروژه در اولویت دار و اولویت یک وزارت راه و شهرسازی است و نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی استان دارد.
وی در پایان گفت: پروژه راهآهن چابهار – زاهدان حلقه اتصال شرق کشور به کریدورهای بینالمللی است و بهرهبرداری از این پروژه، نقش تعیینکنندهای در توسعه اقتصادی منطقه، ارتقای شاخصهای حملونقل و رونق صادرات ایفا خواهد کرد.
