  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۵۰

بیانیه کمیته‌های مقاومت فلسطین درباره تداوم نسل کشی تل آویو در غزه

بیانیه کمیته‌های مقاومت فلسطین درباره تداوم نسل کشی تل آویو در غزه

کمیته‌های مقاومت فلسطین در بیانیه ای اعلام کردند: اشغالگری و نسل‌کشی در غزه با پشتیبانی آمریکا ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، کمیته‌های مقاومت فلسطین در بیانیه ای اعلام کردند: در حالی که مقاومت فلسطین با پیشنهاد میانجی‌ها برای آتش‌بس و تبادل اسرا موافقت کرده‌اند، دشمن صهیونیستی همچنان سرسختی به خرج می‌دهد و بر ادامه جنایت اشغال نوار غزه از طریق سیاست‌های نسل‌کشی، پاکسازی قومی و کوچاندن مردم از شمال و شهر غزه اصرار دارد.

در این بیانیه آمده است: تداوم جنایات ارتش تروریستی صهیونیستی علیه مردم غزه و شتاب‌بخشی به عملیات نظامی، نشانگر نیت‌های شوم سران رژیم اشغالگر و جناتکار جنگی نتانیاهو است که می‌کوشند از هرگونه طرح برای آرام‌سازی اوضاع بگریزند؛ رفتاری که بیانگر غرور و تکبر صهیونیستی با پشتیبانی مجرمانه آمریکا و سکوت ننگین جامعه جهانی است.

کمیته‌های مقاومت تأکید کردند: آنچه مردم ما در سراسر غزه و به ویژه شهر غزه با آن روبرو هستند، نسل‌کشی سازمان‌یافته، وحشیانه و خونین است که حتی از جنایات نازی‌ها فراتر می‌رود و لکه ننگی بر پیشانی بشریت است.

کمیته های مقاومت فلسطین در پایان بیان کردند: از همه آزادگان امت اسلامی و وجدان‌های بیدار جهان می خواهیم که در راستای گسترش فعالیت‌ها و حرکت‌های مردمی برای متوقف ساختن عربده‌کشی صهیونیستی، مقابله با بی‌اعتنایی آشکار به قوانین بین‌المللی و پایان دادن به هولوکاست صهیونیستی علیه ملت فلسطین، حرکت کنند.

کد خبر 6566262

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها