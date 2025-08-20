به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، کمیتههای مقاومت فلسطین در بیانیه ای اعلام کردند: در حالی که مقاومت فلسطین با پیشنهاد میانجیها برای آتشبس و تبادل اسرا موافقت کردهاند، دشمن صهیونیستی همچنان سرسختی به خرج میدهد و بر ادامه جنایت اشغال نوار غزه از طریق سیاستهای نسلکشی، پاکسازی قومی و کوچاندن مردم از شمال و شهر غزه اصرار دارد.
در این بیانیه آمده است: تداوم جنایات ارتش تروریستی صهیونیستی علیه مردم غزه و شتاببخشی به عملیات نظامی، نشانگر نیتهای شوم سران رژیم اشغالگر و جناتکار جنگی نتانیاهو است که میکوشند از هرگونه طرح برای آرامسازی اوضاع بگریزند؛ رفتاری که بیانگر غرور و تکبر صهیونیستی با پشتیبانی مجرمانه آمریکا و سکوت ننگین جامعه جهانی است.
کمیتههای مقاومت تأکید کردند: آنچه مردم ما در سراسر غزه و به ویژه شهر غزه با آن روبرو هستند، نسلکشی سازمانیافته، وحشیانه و خونین است که حتی از جنایات نازیها فراتر میرود و لکه ننگی بر پیشانی بشریت است.
کمیته های مقاومت فلسطین در پایان بیان کردند: از همه آزادگان امت اسلامی و وجدانهای بیدار جهان می خواهیم که در راستای گسترش فعالیتها و حرکتهای مردمی برای متوقف ساختن عربدهکشی صهیونیستی، مقابله با بیاعتنایی آشکار به قوانین بینالمللی و پایان دادن به هولوکاست صهیونیستی علیه ملت فلسطین، حرکت کنند.
