به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نهایی پویش ملی «همه بازی» در قالب نخستین دوره لیگ بازی‌های موبایلی ایران از ۲۲ تا ۲۸ شهریور به‌صورت حضوری در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار می‌شود.

دور مقدماتی این رقابت‌ها از اول تا ۲۰ شهریور به‌صورت آنلاین و در سامانه برگزاری مسابقات آنلاین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به‌نشانی baazico.ir برگزار می‌شود.

با شروع موج دوم پویش ملی «همه‌بازی»، بار دیگر فرصتی بزرگ برای همه گیمرها، علاقه‌مندان و فعالان صنعت بازی‌های ویدئویی فراهم شده است.

پویش «همه‌بازی» با هدف ترویج فرهنگ صحیح استفاده از بازی‌ها، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد بستری برای رقابت سالم و هیجان‌انگیز آغاز شده و این‌بار با برگزاری مراحل نهایی لیگ همه‌بازی، شور و انرژی این حرکت ملی را چند برابر می‌کند.

در این لیگ، بهترین و محبوب‌ترین بازی‌های ویدئویی ایرانی با همکاری مستقیم بازی‌سازان داخلی انتخاب شده‌اند تا بازیکنان بتوانند در رقابت‌هایی مهیج، مهارت و استراتژی خود را به چالش بکشند.

ویژگی‌های لیگ همه‌بازی شامل حضور بازی‌سازان مطرح ایرانی در کنار بازیکنان، رقابت در مجموعه‌ای از بازی‌های پرطرفدار ایرانی، اهدای جوایز ارزنده به برترین‌ها، ایجاد فرصتی برای معرفی استعدادهای برتر حوزه بازی‌های ویدئویی است.

همه بازیکنان از سراسر کشور می‌توانند با مشاهده لیست بازی‌های حاضر در این لیگ در سامانه «بازیکو» با ثبت‌نام در این سامانه به‌نشانی «baazico.ir» وارد این رقابت‌ها شوند.

مراسم اختتامیه این رویداد نیز روز ۲۸ شهریور در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار می‌شود.