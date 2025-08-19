کشف و ضبط ۳۰ کیسه زغال جنگلی در کرمانشاه

سرهنگ دانش فیلی ف در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر اظهار داشت: در جریان بازرسیهای انجامشده، ۳۰ کیسه زغال جنگلی بلوط از برخی مغازههای سطح شهر کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به قوانین موجود در حوزه منابع طبیعی گفت: طبق قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، حمل، خرید، فروش و نگهداری چوب و زغال جنگلی ممنوع است و فروشندگان و عرضهکنندگان زغال جنگلی به دلیل نقش مستقیم در قاچاق و تخریب منابع طبیعی، مشمول مجازات شدیدتری خواهند شد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کرمانشاه افزود: مجازات متخلفان میتواند شامل حبس از یک تا شش ماه، جریمه نقدی چند برابری، ضبط کالا و حتی پلمب محل کسب باشد. علاوه بر این، بر اساس ماده ۲۵ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عرضه و فروش چوب و زغال جنگلی بهطور مطلق جرمانگاری شده و برخورد قانونی شدید با متخلفان الزامی است.
سرهنگ فیلی تأکید کرد: تولید و توزیع زغال جنگلی بهطور مستقیم به نابودی منابع طبیعی و تخریب پوشش جنگلی منجر میشود و ما به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد افراد سودجو سرمایههای طبیعی مردم را به یغما ببرند.
وی خاطرنشان کرد: با هماهنگی دستگاه قضائی و نیروی انتظامی، برخورد جدی و بدون اغماض با قاچاقچیان و توزیعکنندگان زغال در دستور کار قرار گرفته و گشتهای یگان حفاظت به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان کرمانشاه در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه قطع درخت یا عرضه زغال جنگلی، مراتب را سریعاً به شمارههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.
