مجالس عزای امام حسین(ع)، کادرسازی برای تمدن اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان ظهر چهارشنبه در جمع علما و اساتید مدرسه علمیه خان شیراز با اشاره به جایگاه انسان بهعنوان خلیفهالله، بر ضرورت عبور از نگاه فردی به زیست اجتماعی و حرکت کاروانی در مسیر تعالی انسانی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه انسان در مسیر زندگی با دو راهیهای متعدد مواجه است، گفت: نگاه فردی، انسان را منزوی میکند، اما نگاه کاروانی، او را در مسیر همدلی، همراهی و رشد جمعی قرار میدهد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، عزاداریهای محرم و صفر، پیادهروی اربعین و مجالس حسینی را مصادیق روشن حرکت کاروانی دانست و افزود: مجالس عزای اباعبدالله (ع)، نهتنها محل تطهیر روح، بلکه مدرسه انسانسازی و تربیت کادر برای تمدن اسلامی هستند.
حجت الاسلام ولدان با اشاره به تأثیر این مجالس در تقویت محبت و اخوت میان مؤمنین، گفت: اشکها، سینهزنیها و دعاهای جمعی، تجلی عهد جمعیاند که اختلافات را میزدایند و منیتها را به معیتها بدل میکنند.
وی ادامه داد: زیارت عاشورا حاوی هجده مقام معنوی است که هر یک منزلگاهی در مسیر تربیت انسان مؤمن و منتظر ظهور است و این مناسبتها، از بعثت تا غدیر، عاشورا تا ظهور، خط ممتدی الهیاند برای حرکت کاروانی انسان است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، با اشاره به شرایط فتنه گون عصر حاضر، افزود: در کوران تحولات جهانی، باید با چراغ هدایت امام حسین (ع) راه را پیدا کنیم.
حجت الاسلام ولدان گفت: دشمن امروز تلاش دارد رسم حسین را تحریف کند؛ باید سبک زندگیمان را با مرام حسینی تطهیر کنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره جذب حداکثری و دفع حداقلی، اتحاد پس از جنگ دوازدهروزه با دشمن صهیونی را حاصل برکت اباعبدالله دانست و تصریح کرد: «حبالحسین یجمعنا» بزرگترین سرمایه اجتماعی ماست.
نظر شما