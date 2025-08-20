احیا و بهسازی ۷ حلقه چاه آب در ایلام

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این عملیات در نقاط مختلف استان شامل ۲ حلقه در شهر ایلام، ۲ حلقه در شهرستان دهلران و یک حلقه در شهرستانهای ایوان، مهران و هلیلان انجام شده است. همچنین بر اساس برنامهریزیها، تا پایان سال سه حلقه چاه دیگر نیز شستوشو و لایروبی خواهند شد.
وی درباره جزئیات فنی عملیات توضیح داد: پس از انجام ویدئومتری و شناسایی انسداد مشبکهای جداره، فرآیند احیا و بهسازی در چند مرحله شامل ایرشوک (انفجار هوای فشرده با گاز نیتروژن)، تزریق مواد شیمیایی (اسیدشویی)، پیستونزنی و فرچهزنی صورت گرفت. این اقدامات ضمن افزایش آبدهی چاهها، مانع از ماسهدهی و در نتیجه کاهش خرابی و افزایش عمر پمپهای شناور میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این عملیات سبب شد تا شهروندان ایلامی در شرایط کمآبی، با اطمینان خاطر بیشتری از آب شرب سالم و پایدار برخوردار شوند و خدمات شرکت نیز با کیفیت مطلوبتری ادامه یابد.
نظر شما