به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای حضور سرژ اوریه بازیکن مشهور خارجی پرسپولیس پیش از آنکه جنبه فوتبالی داشته باشد، رنگ و بوی پزشکی به خود گرفته است. مدافع
ساحلعاجی که به عنوان یکی از خریدهای بزرگ تابستانی سرخپوشان معرفی شد، در بدو ورود به ایران برای طی کردن مراحل قانونی و پزشکی راهی مرکز ایفمارک شد تا آزمایشهای روتین سازمان لیگ را پشت سر بگذارد.
آزمایش خون و علامت سوال بزرگ
بر اساس قانون سازمان لیگ، تمامی بازیکنان خارجی باید پیش از دریافت کارت بازی تحت آزمایشهای کامل ایفمارک قرار گیرند. در همین مسیر بود که آزمایش خون اوریه نتایج مشکوکی را نشان داد؛ مشکوک بودن به ابتلاء به هپاتیت. همین نتیجه کافی بود تا پزشکان ایفمارک از صدور تاییدیه پزشکی برای این مدافع خودداری کرده و موضوع را به بررسیهای دقیقتر ارجاع دهند.
ورود متخصصان عفونی به ماجرا
پرسپولیس برای رفع ابهام، سراغ چند متخصص عفونی رفت و این بازیکن را بار دیگر تحت معاینات و آزمایشهای تکمیلی قرار داد. بنا بر ادعای مدیران باشگاه، هر سه متخصص تأیید کردهاند که اوریه دچار نوع خفیفی از هپاتیت است و این مسئله نه تهدیدی برای سلامت عمومی محسوب میشود و نه مانعی برای فعالیت حرفهای او در زمین فوتبال خواهد بود.
استناد پرسپولیس به واکسیناسیون سراسری
مسئولان پرسپولیس علاوه بر تأیید پزشکان متخصص، به یک نکته کلیدی دیگر اشاره میکنند: واکسیناسیون سراسری هپاتیت در ایران از دهه ۶۰ تاکنون.
آنها معتقدند با توجه به این پوشش ملی و مستندات پزشکی موجود، جای هیچ نگرانی برای حضور اوریه در مسابقات وجود ندارد. به گفته باشگاه، مدارک تکمیلی نیز به ایفمارک ارائه شده تا پرونده این مدافع ساحلعاجی به طور کامل بررسی شود.
نگاهها به ساعات پایانی
با وجود تأیید متخصصان، هنوز ایفمارک چراغ سبز نهایی را نداده است. پرسپولیسیها امیدوارند فردا تاییدیه صادر شود تا کارت بازی اوریه بدون مشکل در اختیار باشگاه قرار بگیرد.
اما اگر این روند به تأخیر بیفتد، سرخها در آستانه آغاز رقابتهای لیگ با یک مشکل جدی روبرو خواهند شد؛ مشکلی که میتواند روی نقشه فنی وحید هاشمیان هم تأثیر مستقیم بگذارد.
سرنوشت نامعلوم در انتظار
حال باید دید طی ساعات باقیمانده چه تصمیمی از سوی ایفمارک و سازمان لیگ اتخاذ میشود؟
آیا سرژ اوریه همانطور که پزشکان متخصص داخلی تأیید کردهاند بدون مانع در ترکیب پرسپولیس قرار میگیرد یا یک پرونده پزشکی دیگر به فهرست دردسرهای نقل و انتقالاتی سرخها اضافه خواهد شد؟
