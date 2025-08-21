افزایش سطح زیرکشت کنجد در بهشهر

سمیه حسنی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بهشهر در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح، اصلاح الگوی کشت و بهرهوری بیشتر از ظرفیتهای کشاورزی منطقه است.
حسنی اظهار کرد: کنجد در شرایط اقلیمی مازندران هم به صورت کشت اصلی بهاره و هم در قالب کشت دوم پس از برداشت غلات قابل استفاده است و همین ویژگی موجب استقبال کشاورزان شده است.
وی با بیان اینکه پیشبینی میشود در سال جاری بیش از هشت تن دانه کنجد از اراضی بهشهر برداشت شود، افزود: رعایت اصول فنی در کشت این محصول از جمله انتخاب خاک مناسب، مدیریت آبیاری و توجه به نیازهای اقلیمی نقش تعیینکنندهای در افزایش عملکرد دارد.
به گفته حسنی، کنجد از جمله گیاهانی است که به نور مستقیم خورشید و گرمای زیاد نیاز دارد و در خاکهای شنی و لومی با زهکشی مناسب بهترین بازدهی را خواهد داشت.
بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۹۰ درصد روغن خوراکی کشور از طریق واردات تأمین میشود و توسعه کشت محصولاتی چون کلزا، سویا و کنجد یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش این وابستگی به شمار میرود. در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی طی سالهای اخیر برنامههای متعددی برای تشویق کشاورزان به کشت دانههای روغنی در دست اجرا دارد.
کارشناسان بر این باورند که مازندران به دلیل تنوع اقلیمی و امکان استفاده از الگوهای کشت دوم، ظرفیت بالایی برای تولید کنجد و دیگر دانههای روغنی دارد؛ ظرفیتی که در صورت حمایت بیشتر میتواند به تحقق بخشی از اهداف خودکفایی در این بخش کمک کند.
