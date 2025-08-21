روز مزرعه مازندران؛ جشن برداشت و نوآوری در تولید برنج

خبرگزاری مهر، گروه استانها: استان مازندران که بهعنوان قلب تولید برنج کشور شناخته میشود، هر سال تلاش میکند با ترکیب تجربه کشاورزان و یافتههای علمی، عملکرد محصول خود را بهبود دهد. «روز مزرعه» یکی از برنامههای شاخص در این مسیر است که امسال با همکاری مرکز تحقیقات برنج کشور، کشاورزان پیشرو، کارشناسان ترویجی و مروجان برگزار شد.
هدف این برنامه، جشن برداشت و معرفی ارقام جدید برنج همراه با انتقال یافتههای تحقیقاتی به مزارع و ایجاد فضای تعامل مستقیم بین محققان و کشاورزان است.
روز مزرعه علاوه بر معرفی ارقام جدید، فرصتی برای بررسی دقیق دادههای عملکرد، ارتفاع گیاه، زمان رسیدگی و ویژگیهای بازار فراهم کرد. در این برنامه شش منطقه استان تحت پایلوت بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که ارقام جدید توانستهاند عملکرد بین ۶ تا ۱۲ تن در هکتار داشته باشند. این ارقام در کنار افزایش بهرهوری، مقاومت مناسبی در برابر عوامل محیطی مانند خوابیدگی و بیماریها نشان دادند که اهمیت آن برای کشاورزان محلی بسیار بالا است.
تبادل میدانی علم و تجربه
صبح زود، کشاورزان، کارشناسان و مروجان در مزرعه آزمایشی گرد هم آمدند.
حاتم حاتمی، معاون توسعه فناوری مرکز تحقیقات برنج در حاشیه رویداد روز مزرعه میگوید: هدف ما این است که کشاورزان پیشرو و محققان در کنار هم باشند تا نظرات و بازخوردها جمعآوری شود و نتایج تحقیقات به عملیاتیترین شکل ممکن در مزارع اجرا شود.
وی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به دو پایلوت اصلی روز مزرعه توضیح داد: پایلوت اول به مقایسه ارقام مختلف برنج اختصاص دارد و پایلوت دوم به تغذیه متعادل و مدیریت صحیح مزرعه مربوط میشود.
وی افزود: هدف این برنامه نه تنها افزایش عملکرد محصول بلکه کاهش هزینههای تولید و ایجاد کشاورزی علمی و فنی است.
ارقام جدید و دادههای عملکرد
مرتضی نصیری عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات کشاورزی برنج نیز با ارائه دادههای دقیق ارقام جدید، تفاوتهای عملکرد، زمان رسیدگی، ارتفاع گیاه و ویژگیهای بازار آنها را تشریح کرد. نتایج پایلوت نشان داد که ارقام جدید در شش منطقه مختلف استان عملکرد بین ۶ تا ۱۲ تن در هکتار دارند و ویژگیهای بازارپسند و مقاومتی مناسبی از خود نشان دادهاند.
وی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: تحلیل دادهها نشان میدهد که ارقام دیررستر به دلیل دوره رشد طولانیتر، عملکرد بالاتری دارند اما کیفیت و ویژگیهای بازار حفظ شده است. قامت کوتاه و مقاومت ارقام به خوابیدگی آنها را برای شرایط متغیر آب و هوایی مازندران بسیار مناسب کرده است.
وی ادامه داد: این ارقام نتیجه بیش از ۱۵ تا ۲۰ سال تحقیق و تلاش علمی است. کشاورزان با بهرهگیری از این ارقام میتوانند بهرهوری را افزایش دهند و ریسکهای ناشی از کشاورزی سنتی را کاهش دهند.
تحلیل عملکرد و دستاوردها
بر اساس دادههای میدانی و تجربه کشاورزان، چند نکته کلیدی قابل بیان است؛ عملکرد بالاتر ارقام دیررس باعث افزایش میانگین عملکرد تا ۱۲ تن در هکتار شده است. تغذیه متعادل و مدیریت مزرعه باعث کاهش هزینههای نهادهها و افزایش بهرهوری شده است.
ویژگیهای بازارپسند و قیمت مناسب ارقام جدید امکان پذیرش گسترده توسط کشاورزان را فراهم کرده است.
به تاکید کارشناسان، کشاورزی امروز باید علمی و فنی باشد. تغذیه صحیح و مدیریت دقیق مزرعه میتواند عملکرد را تا ۲۰۰ کیلو در هکتار افزایش دهد و هزینههای تولید را جبران کند.
بهرامی یک کشاورز پیشرو مازندران نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: من در سالهای اخیر با همکاری مرکز تحقیقات برنج کشور، در کشت ارقام جدید برنج و استفاده از روشهای نوین کشاورزی مشارکت داشتهام.
وی افزود: این همکاریها باعث افزایش عملکرد محصول و کاهش هزینهها شده است. بهویژه در استفاده بهینه از نهادهها و مدیریت تغذیه گیاه، نتایج مثبتی حاصل شده است، همچنین، با اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک، توانستهایم بهصورت علمیتر و پایدارتر به کشاورزی بپردازیم.
علیجانی کشاورز آملی که در زمینه تولیدات کشاورزی پیشرو است، نیز افزود: توجه به برگزاری روز مزرعه و انتقال یافتههای تحقیقاتی به مزارع، توانستهایم ارقام جدید برنج را در شالیزارهای خود کشت کنیم.
وی گفت: این ارقام علاوه بر افزایش عملکرد، مقاومت خوبی در برابر بیماریها و شرایط نامساعد محیطی دارند. همچنین، با همکاری با کارشناسان و محققان، توانستهایم مدیریت بهتری در مصرف نهادهها و منابع آب داشته باشیم که این امر به پایداری تولید و کاهش هزینهها کمک کرده است.
جشن برداشت و تأثیر اقتصادی
روز مزرعه علاوه بر ارائه نتایج علمی، به یک جشن برداشت تبدیل شد که حضور کشاورزان، کارشناسان و مسئولان را با روحیه امید و شادی همراه کرد. دستاوردهای اقتصادی این ارقام جدید شامل افزایش متوسط عملکرد تا ۱۲ تن در هکتار، کاهش ریسک تولید به دلیل مقاومت ارقام به خوابیدگی و بیماریها، صرفهجویی اقتصادی از طریق مدیریت بهینه نهادهها، توسعه کشاورزی فنی و علمی به جای کشاورزی سنتی است.
روز مزرعه و معرفی ارقام جدید نشان داد که ترکیب تحقیق و تجربه عملی بهترین مسیر توسعه کشاورزی پایدار در مازندران است. یافتهها به کشاورزان کمک میکند تا تصمیمات علمی و دقیقتری در انتخاب رقم، مدیریت مزرعه و تغذیه گیاه اتخاذ کنند.
