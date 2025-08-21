امضای سند همکاری بین شهرهای بندرعباس و مومباسا کنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نوبانی شهردار بندرعباس در هفتمین اجلاس کمیسیون همکاریهای مشترک ایران – کنیا گفت: این همکاری در زمینههای اقتصادی، فرهنگی و صنایع دستی است.
وی افزود: صادرات کالا در بندرهای شهید رجایی و باهنر، قابلیتهای شیلاتی، کشاورزی و ساخت کشتی از ظرفیتهای شهر اقتصادی بندرعباس است.
نوبانی با اشاره به اینکه بندرعباس به عنوان شهر صنایع دستی در یونسکو شناخته شده است گفت: امیدواریم این ارتباط بیشتر از گذشته گسترش یابد.
شهردار بندرعباس هم به نمایندگی از استاندار هرمزگان، شریف استاندار مومباسا را برای آشنایی از ظرفیتهای استان دعوت کرد.
