حذف دلار از ۹۰ درصد مبادلات تجاری هند و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دنیس مانتوروف، معاون اول نخست وزیر روسیه، در نشست کمیسیون بین دولتی هند و روسیه، اعلام کرد که سهم ارزهای ملی از مبادلات تجاری دو کشور به ۹۰ درصد رسیده است.
وی گفت: فراهم کردن شرایط برای انجام تراکنشهای پرداخت به صورت دوجانبه اصلاً موضوع کم اهمیتی نیست و ما توانستهایم ۹۰ درصد از مبادلات تجاری بین روسیه و هند را به ارزهای ملی انجام دهیم.
این مقام روس در سخنان خود تأکید کرد: دو کشور به توسعه همکاریهای خود در حوزه بانکی ادامه خواهند داد.
مانتوروف افزود: ما توسعه مناسبات در حوزههای بانکی و بیمهای را ضروری میدانیم.
