به گزارش خبرنگار مهر، عباس حمزه‌ای امروز پنج‌شنبه در حاشیه نشست مشترک با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر نورآباد در محل شهرداری این شهر اظهار داشت: شهر نورآباد با داشتن هنرمندان فراوان و تنوع در صنایع‌دستی؛ نیازمند ایجاد بازارچه دائمی صنایع‌دستی است تا هنرمندان بتوانند هنرهای خود را در معرض دید عموم قرار دهند.

وی گفت: در این نشست مقرر شد تا یکی از میدان‌های نورآباد برای برگزاری بازارچه موقت و پنجشنبه‌بازار هنر در اختیار هنرمندان قرار گرفته و در گام بعدی شورای شهر و شهردار قول مساعد برای ایجاد بازارچه صنایع‌دستی باتوجه‌به امکانات موجود شهرداری را دادند.

معاون میراث‌فرهنگی لرستان، افزود: همچنین پیشنهاد تأسیس خانه صنایع‌دستی و ساخت المان‌های شهری توسط هنرمندان شاخص این شهر پیشنهاد شد که مورد استقبال اعضای شورا قرار گرفت.

حمزه‌ای، گفت: همچنین مقرر شد تا هنرمندان طرحی برای اجرای نقاشی دیواری روی دیوار مدارس نورآباد ارائه دهند.