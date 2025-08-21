  1. استانها
دشمنان توان تضعیف جایگاه مساجد را نخواهند داشت

سنندج- فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان گفت: مساجد از آغاز انقلاب تاکنون محور وحدت، مقاومت و هدایت ملت ایران بوده‌اند و دشمنان هرگز نخواهند توانست این جایگاه الهی را تضعیف کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان صبح پنجشنبه در مراسم روز جهانی مسجد که در مسجد جامع سنندج برگزار شد، اظهار کرد: مساجد از ابتدای بعثت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام تا امروز، پایگاه هدایت، بصیرت و وحدت مسلمانان بوده‌اند و دشمنان اسلام نیز همواره تلاش کرده‌اند تا این جایگاه ارزشمند را تضعیف کنند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام استان کردستان گفت: ۵۳۶ شهید والامقام و ۵۶۶ شهید زن این دیار راه خود را از مساجد آغاز کردند و به قله ایثار و شهادت رسیدند. ان‌شاءالله سال آینده دومین کنگره ملی شهدای کردستان با شکوه هرچه بیشتر برگزار خواهد شد.

سردار رضایی با اشاره به نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: قبل از پیروزی انقلاب، مساجد محل برنامه‌ریزی راهپیمایی‌ها و خیزش مردمی علیه رژیم طاغوت بودند و پس از انقلاب نیز به پایگاه اعزام رزمندگان به جبهه‌های نبرد تبدیل شدند. در واقع مسجد، محور شکل‌گیری و استمرار انقلاب اسلامی است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان تاکید کرد: بزرگ‌ترین نگرانی دشمنان اسلام، حضور مردم در مساجد و وحدت مسلمانان است. آنها تلاش می‌کنند تا مساجد را از جمعیت خالی کنند اما ملت ایران با الهام از آموزه‌های اسلامی و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، اجازه تحقق چنین نقشه‌ای را نخواهد داد.

وی با اشاره به توطئه‌های رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن، تصریح کرد: دشمنان گمان می‌کنند با ترور فرماندهان مقاومت و دانشمندان هسته‌ای می‌توانند ملت ایران را به زانو درآورند اما اشتباه محاسباتی کرده‌اند. ملت ایران در جنگ تحمیلی و در مواجهه با دشمنان قسم‌خورده نشان داد که هیچ‌گاه تسلیم نخواهد شد.

سردار رضایی خاطرنشان کرد: امروز اقتدار جمهوری اسلامی در حوزه‌های دفاعی، علمی و فرهنگی نتیجه خون شهدا و تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب است. دشمنان باید بدانند که قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه نه‌تنها تضعیف نشده بلکه روزبه‌روز در حال گسترش است.

