نوسان نرخ طلای جهانی حول قیمت سقف تاریخی با امید به کاهش نرخ بهره

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر اونس طلا روز جمعه ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ به حدود ۳۵۵۲ دلار رسید و در نزدیکی رکورد تاریخی خود باقی ماند. این فلز گرانبها در مسیر ثبت رشد هفتگی بیش از ۳ درصد قرار دارد که عمدتاً ناشی از انتظار کاهش نرخ بهره در آمریکا و افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن است.

صعود طلا به نزدیکی رکورد تاریخی

روز جمعه، بهای طلا به محدوده ۳۵۵۰ دلار در هر اونس رسید و تنها اندکی با بالاترین سطوح تاریخی فاصله داشت. بر این اساس، طلا با رشد قیمتی محسوس در مسیر ثبت سومین هفته صعودی متوالی و بازدهی هفتگی بیش از ۳ درصد قرار گرفت.

نقش داده‌های اقتصادی آمریکا در رشد قیمت

کاهش فرصت‌های شغلی، افزایش بالاتر از انتظار اخراج کارکنان و رشد درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری به بالاترین سطح دوماهه، بازارها را به سمت پیش‌بینی قطع قریب‌الوقوع نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سپتامبر سوق داده است.

این شرایط به باور تحلیلگران تا سه بار کاهش نرخ بهره در سال جاری را محتمل کرده و به نفع طلا عمل می‌کند، چرا که نرخ بهره پایین هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده را کاهش می‌دهد.

نگاه‌ها به گزارش اشتغال غیرکشاورزی

سرمایه‌گذاران برای ارزیابی کامل وضعیت بازار کار آمریکا چشم به گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) دارند که می‌تواند مسیر سیاست پولی فدرال رزرو را شفاف‌تر کند.

حمایت عوامل ژئوپلیتیکی و سیاسی از بازار طلا

تنش‌های ژئوپلیتیکی، نااطمینانی اقتصادی و تحولات سیاسی، از جمله اقدامات اخیر دونالد ترامپ درباره فدرال رزرو که نگرانی‌هایی درباره استقلال این نهاد ایجاد کرده، تقاضا برای طلا را افزایش داده است.

افزوده شدن استیفن میران به کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) و گرایش‌های کاهشی افرادی که برای ریاست آتی این نهاد مطرح هستند نیز همسو با دیدگاه‌های ترامپ ارزیابی می‌شود.