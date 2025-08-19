کشف ۱۴۶ کیلوگرم مواد مخدر در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزالله ملکی با اشاره به کشف بیش از ۱۴۶ کیلو حشیش و تریاک در شیراز گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با سوداگران مرگ، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس حین گشت‌زنی و کنترل خودروهای عبوری در اطراف شیراز، به یک سواری پژو پارس مشکوک و دستور ایست دادند که راننده بدون توجه اقدام به فرار کرد.

وی ادامه داد: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز، مأموران انتظامی موفق شدند با اقدامات فنی و تخصصی سواری پژو را در بلوار مدرس شیراز، توقیف کنند.

فرمانده انتظامی استان فارس افزود: در بازرسی از این خودرو ۷۹ کیلو و ۳۰۰ گرم تریاک و ۶۷ کیلوگرم حشیش (در مجموع ۱۴۶ کیلو و ۳۰۰ گرم مواد مخدر) کشف شد.

سردار ملکی با اشاره به اینکه در این خصوص ۲ نفر قاچاقچی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، تصریح کرد: برخورد با سوداگران مرگ به صورت ویژه در دستور کار مجموعه انتظامی استان فارس است.