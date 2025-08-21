جزئیات مراسم عزاداری ۲۸ صفر در شهرستان دیر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حسینی نیا پنجشنبه شب به مناسبت سالروز رحلت جانسوز پیامبر اعظم اسلام (ص) و شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی (ع) در گفتگو با خبرنگاران، از برگزاری ویژهبرنامههای عزاداری و سوگواری در سطح شهرستان دیر خبر داد.
فرمانده سپاه شهرستان دیر گفت: این برنامهها که با محوریت قرائت زیارت پیامبر (ص) از بعید برگزار میشوند، با حضور پرشور دستههای عزاداری، هیئتهای مذهبی و بسیجیان همراه خواهند بود.
حسینی نیا با اشاره به جزئیات این مراسمها، بیان کرد: در شهر دیر، این مراسم ساعت ۵:۳۰ صبح روز جمعه، ۳۱ مردادماه، در مسجد فاطمه الزهرا (س) واقع در محله شهید صدوقی برگزار میشود.
وی افزود: مراسم عزاداری در شهر بردستان نیز همزمان با دیر، ساعت ۵ صبح در جوار حرم مطهر شهدای گمنام برگزار خواهد شد. همچنین شهرهای آبدان و بردخون نیز ساعت ۱۱ ظهر روز جمعه، در مساجد جامع خود میزبان عزاداران خواهند بود.
فرمانده سپاه شهرستان دیر با اشاره به برگزاری مراسمی ویژه در شهر دوراهک، خاطرنشان کرد: مراسم محوری رحلت پیامبر اعظم (ص) در شهر دوراهک، شامگاه پنجشنبه ۳۰ مردادماه، ساعت ۲۰:۱۵ در حسینیه اباالفضل العباس (ع) برگزار خواهد شد.
وی تأکید کرد: دستههای عزاداری سینه زنی با حضور پرشور مردم، هیئتها و بسیجیان، شکوه و عظمت خاصی به این مراسمها خواهند بخشید.
حسینی نیا در پایان، از عموم مردم ولایتمدار شهرستان دیر دعوت کرد تا با حضور در این مراسمهای معنوی و شرکت در دستههای عزاداری، ضمن تجدید بیعت با آرمانهای پیامبر رحمت (ص) و سبط اکبر ایشان، ارادت خالصانه خود را به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت (ع) ابراز نمایند.
