ملایر میزبان عزاداران رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)

همدان- رئیس اداره تبلیغات اسلامی ملایر گفت: عزاداری بزرگ رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) در ملایر برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام احمد فارسی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام مراسم عزاداری سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) اظهار کرد: برای بزرگداشت این سه مناسبت مهم، برنامه‌ریزی گسترده‌ای در سطح شهرستان ملایر انجام شده است.

وی افزود: روز جمعه ۳۱ مردادماه، مراسم دسته عزاداری ویژه‌ای به مناسبت رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) از ساعت ۱۰:۳۰ صبح از میدان شهید جوکار آغاز شده و تا مصلای حضرت ابوالفضل (ع) ادامه خواهد یافت.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی ملایر ادامه داد: در شب‌های منتهی به این ایام، مساجد، حسینیه‌ها و تکایای شهرستان میزبان مراسم‌های عزاداری هستند و مردم با شور و شعور حسینی در این آئین‌ها شرکت می‌کنند.»

به گفته وی، برپایی ایستگاه‌های صلواتی، توزیع نذورات، روضه‌های خانگی و عزاداری در نقاط شهری و روستایی، از دیگر برنامه‌های این ایام است که همگی با رعایت شئونات اسلامی و با هدف زنده نگه داشتن یاد و نام اهل بیت (ع) اجرا خواهد شد.

حجت‌الاسلام فارسی در پایان ضمن دعوت از عموم مردم برای حضور در این مراسم‌ها، تأکید کرد: عزاداری برای پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) نه تنها یک وظیفه دینی، بلکه فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های اهل بیت (ع) و تقویت وحدت و همدلی در جامعه اسلامی است.

