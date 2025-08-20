ملایر میزبان عزاداران رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)

حجتالاسلام احمد فارسی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام مراسم عزاداری سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) اظهار کرد: برای بزرگداشت این سه مناسبت مهم، برنامهریزی گستردهای در سطح شهرستان ملایر انجام شده است.
وی افزود: روز جمعه ۳۱ مردادماه، مراسم دسته عزاداری ویژهای به مناسبت رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) از ساعت ۱۰:۳۰ صبح از میدان شهید جوکار آغاز شده و تا مصلای حضرت ابوالفضل (ع) ادامه خواهد یافت.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی ملایر ادامه داد: در شبهای منتهی به این ایام، مساجد، حسینیهها و تکایای شهرستان میزبان مراسمهای عزاداری هستند و مردم با شور و شعور حسینی در این آئینها شرکت میکنند.»
به گفته وی، برپایی ایستگاههای صلواتی، توزیع نذورات، روضههای خانگی و عزاداری در نقاط شهری و روستایی، از دیگر برنامههای این ایام است که همگی با رعایت شئونات اسلامی و با هدف زنده نگه داشتن یاد و نام اهل بیت (ع) اجرا خواهد شد.
حجتالاسلام فارسی در پایان ضمن دعوت از عموم مردم برای حضور در این مراسمها، تأکید کرد: عزاداری برای پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) نه تنها یک وظیفه دینی، بلکه فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای اهل بیت (ع) و تقویت وحدت و همدلی در جامعه اسلامی است.
