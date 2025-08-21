به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم عصر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در جریان سفر رئیس‌جمهور به استان قم، مقرر شد برای تعدادی از پروژه‌های نیمه‌تمام و اولویت‌دار که با مشکلات اعتباری روبه‌رو هستند، تأمین اعتبار ویژه‌ای انجام گیرد.

وی افزود: بر همین اساس، معاون وزیر راه و شهرسازی امروز ضمن بازدید میدانی از آزادراه شهید سلیمانی، موضوع تأمین اعتبار فاز نخست این آزادراه را به صورت جدی پیگیری کرد و خوشبختانه این مسئله نهایی شد.

معاون عمرانی استانداری قم با اشاره به اهمیت این پروژه ملی، گفت: تلاش دولت و پیمانکار بر این است که با رفع موانع اجرایی و سرعت‌بخشی به عملیات عمرانی، فاز اول پروژه تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

سامری خاطرنشان کرد: تکمیل این آزادراه علاوه بر کاهش زمان سفر در محورهای مواصلاتی، به توسعه اقتصادی و اجتماعی استان قم و مناطق همجوار نیز کمک شایانی خواهد کرد.

این پروژه یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان به شمار می‌رود که تکمیل آن نقش قابل توجهی در کاهش بار ترافیکی و تسهیل تردد در محورهای مواصلاتی کشور خواهد داشت.