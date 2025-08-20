خرید تضمینی گندم به ۷ میلیون و ۶۳۳ هزار تن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید راد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: بیش از ۷ میلیون و ۶۳۳ هزار تن گندم حاصل تلاش ۶۰۰ هزار کشاورز ایرانی خرید تضمینی شد.

وی افزود: این حجم از گندم در قالب یک میلیون و ۵۶۷ هزار محموله از سراسر کشور جمع‌آوری شده و بخش قابل توجهی از مطالبات کشاورزان نیز پرداخت شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۱۵ هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۵۷ هزار میلیارد تومان مطالبات گندم‌کاران به حساب آنان واریز شده است و به عبارتی، بیش از ۷۳ درصد از مطالبات، تسویه و باقی نیز در دست پرداخت است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، استان‌های خوزستان با خرید حدود ۱.۵ میلیون تن، کردستان با حدود ۸۰۰ هزار تن، گلستان با بیش از ۶۰۰ هزار تن و فارس و کرمانشاه هر یک با حدود ۶۰۰ هزار تن گندم را پیشتاز این افتخار ملی برشمرد و تصریح کرد: از مزرعه‌های این ۵ استان بیش از نیمی از گندم تحویلی کشور، معادل ۴ میلیون تن خریداری شده است.

وی اضافه کرد: پس از این استان‌ها، ۶ استان آذربایجان غربی، همدان، خراسان رضوی، اردبیل، زنجان و آذربایجان شرقی نیز با مجموع خرید ۲ میلیون تن گندم، سهم ۲۷ درصدی در این حرکت ملی داشته‌اند.

راد با تأکید بر این که بیش از ۸۰ درصد مطالبات کشاورزان بابت تحویل گندم در نیمی از استان‌های کشور پرداخت شده است، تاکید کرد: پرداخت مطالبات باقی‌مانده گندم‌کاران نیز در دست پیگیری و اقدام است.