۱۲۰ تن انجیر مرغوب در شهرستان بدره برداشت شد

حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز برداشت محصول انجیر در شهرستان بدره خبر داد و پیش‌بینی کرد که امسال حدود ۱۲۰ تن انجیر مرغوب از باغات این شهرستان روانه بازار مصرف شود.

به گفته آقای عزیزان، شهرستان بدره دارای ۳۵ هکتار باغ انجیر است که ۱۲ هکتار آن به صورت مثمر بوده و بیش از ۵۰ بهره‌بردار در حال حاضر مشغول برداشت این محصول پرخاصیت هستند.

وی عنوان کرد: انجیر بدره به دلیل شرایط آب و هوایی مساعد و خاک حاصلخیز منطقه، از کیفیت بالایی برخوردار است و به عنوان یکی از محصولات ممتاز کشاورزی این منطقه شناخته می‌شود.

وی ادامه داد: برداشت این محصول علاوه بر تأمین نیاز بازارهای محلی، نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی منطقه ایفا می‌کند.

عزیزان ادامه داد: برداشت انجیر در سطح باغات شهرستان بدره تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت.