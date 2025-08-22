به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری و دسته عزاداری نیروهای مسلح در سالروز شهادت نبی مکرم اسلام و امام حسن مجتبی (ع) روز جمعه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ (مصادف با ۲۸ صفر) در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار شد.

در این مراسم، حجت الاسلام آقاجان پور، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، با تأکید بر ایستادگی ملت ایران در برابر زورگویی‌های خارجی، اظهار داشت: ما با پای پیاده تا کربلا آمده‌ایم تا یاری حسین (ع) کنیم و در رکاب فرزند مهدی (عج) نقش‌آفرینی کنیم. تمام گرفتاری‌هایی که برای امت اسلامی پس از رحلت پیامبر (ص) به وجود آمد، ناشی از کنار گذاشتن حاکمیت اسلامی بود.

وی همچنین به انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) اشاره کرد و افزود: خداوند متعال این نعمت را به ملت ایران عطا کرد تا حاکمیت اسلامی را برقرار کند و به دستورات قرآن عمل کند. قرآن به ما می‌گوید که مسلمانان نباید اجازه دهند کافران و ظالمان بر آنان سلطه یابند.

آقاجان پور در ادامه به تاریخ جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: ما در برابر دشمنان ایستادیم و اجازه ندادیم حتی یک وجب از خاک ایران در اختیار بیگانگان باقی بماند. این اقتدار ایران است و ما با تمام قدرت در مقابل تهدیدات ایستاده‌ایم.

وی خطاب به نمازگزاران گفت: ما باید در برابر زورگویی‌ها چه کنیم؟ دو نگاه وجود دارد و باید با اتحاد و همبستگی پاسخگوی این چالش‌ها باشیم.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، با اشاره به روز صنعت دفاعی کشور و تجلیل از دانشمندان و نخبگان این وزارتخانه، گفت: ۳۱ مرداد ماه، روز تجلیل از فرهیختگان و متخصصان وزارت دفاع است. آنها با تلاش‌های خود، اقتدار دفاعی ایران را تولید کردند و در برابر دشمنان ایستادگی کردند.

وی افزود: دشمنان آمده بودند تا حاکمیت اسلامی را از بین ببرند و ایران را به تسلیم وادار کنند، اما مردم ما با همت و فداکاری خود، به خوبی از کیان کشور دفاع کردند. برای نخستین بار در تاریخ ایران، اجازه ندادیم حتی یک وجب از خاک کشور در اختیار بیگانگان قرار گیرد.

آقاجان پور در ادامه به جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: در آن زمان، دشمنان به ایران اسلامی حمله کردند و زنان و مردان بی‌گناه ما را شهید کردند. من به یاد دارم که چگونه امدادگران برای بیرون آوردن پیکرهای شهدا از زیر آوارها تلاش می‌کردند. برخی از پیکرها به قدری آسیب دیده بودند که شناسایی آنها دشوار بود.

وی با تأکید بر اینکه گناه مردم ما تنها این است که نمی‌پذیرند تحت سلطه زورگویی‌های دشمنان باشند، گفت: ما هرگز تسلیم خواسته‌های نامشروع آنها نخواهیم شد. ما باید در برابر این زورگویی‌ها ایستادگی کنیم و بدانیم که این خواسته‌ها هیچ‌گاه پایان نخواهد یافت.

حجت الاسلام آقاجان پور همچنین با اشاره به قدرت کنونی نیروهای مسلح ایران گفت: امروز نیروهای مسلح ما در اوج اقتدار هستند. دشمنان فکر می‌کردند که ظرف ۴۸ ساعت می‌توانند ما را شکست دهند، اما واقعیت چیز دیگری بود. تل‌آویو و پایگاه‌های آمریکایی‌ها در منطقه باید بدانند که اگر اشتباه کنند، عواقب آن بسیار سنگین خواهد بود.

وی در پایان با تأکید بر پیروزی ملت ایران در برابر یزید و یزیدیان گفت: ایران و حسین (ع) تا ابد پیروز خواهند بود.