درآمد ۷.۴ میلیارد دلاری ایران از گردشگری خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به اهمیت اقتصادی جذب گردشگران خارجی اشاره کرد و گفت: بر اساس ارزیابیهای جهانی، نرخ درآمد هر گردشگر حدود ۱۰۱۹ دلار است. در داخل کشور ما این عدد تقریباً هزار دلار برآورد شده است، اما در منطقه خلیج فارس این میزان به حدود ۲۰۰۰ دلار میرسد. همچنین در حوزه گردشگری سلامت، درآمد هر گردشگر تا ۳۰۰۰ دلار افزایش مییابد.
صالحیامیری با بیان اینکه این اعداد بسته به نوع گردشگری، کشور مبدا، منطقه و موضوع سفر متفاوت است، خاطرنشان کرد: در سال گذشته، کشور ما حدود ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر ورودی داشته است که بر اساس گزارش فراجا، گذرنامههای آنها مهر ورود به کشور خورده است.
وزیر میراث فرهنگی تصریح کرد: در مجموع، این تعداد گردشگر باعث کسب درآمدی معادل ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای کشور شده است که نشاندهنده ظرفیت بالای صنعت گردشگری در رشد اقتصادی است.
