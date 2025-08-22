نور هدایت پیامبر اسلام همیشه زنده و مانا است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا معروف خالدی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع شهر سنندج با اشاره به فرارسیدن ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: پیامبر اکرم نوری همیشگی در تاریخ بشریت است که رسالت و نهضت دینی او همیشه زنده، مانا و تأثیرگذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه دشمنان اسلام همواره تلاش کرده‌اند نور هدایت پیامبر را خاموش کنند، افزود: تمام توطئه‌ها و حیله‌های دشمنان علیه دین اسلام در نهایت به خودشان بازمی‌گردد، زیرا وعده خداوند، پیروزی حق بر باطل است.

خطیب نماز جمعه سنندج با تأکید بر نقش بی‌بدیل پیامبر در هدایت انسان‌ها گفت: نور وجود پیامبر، راهنمایی برای جامعه بشریت محسوب می‌شود و حرکت در مسیر این نور موجب می‌شود که انسان‌ها در مسیر درست گام بردارند و هرگز گمراه نشوند.

ماموستا خالدی همچنین به مسئولیت اجتماعی و دینی مسئولان اشاره کرد و افزود: مسئولیت نعمتی الهی و فرصتی برای خدمت به مردم است و مسئولان باید از این فرصت برای جمع‌آوری توشه‌ای معنوی برای آخرت خود استفاده کنند و با خدمت صادقانه به مردم رضایت خداوند را برای خود کسب نمایند.

وی ادامه داد: خدمت صادقانه به مردم از والاترین عبادت‌هاست و مایه رضایت خداوند متعال خواهد بود.

مسجد مکانی برای تربیت دینی و تقویت همبستگی اجتماعی

امام‌جمعه موقت سنندج در بخش دیگری از خطبه‌ها به نقش مساجد و نماز جمعه در تربیت دینی و تقویت همبستگی اجتماعی پرداخت و گفت: حضور در مسجد فرصتی برای پیوند قلب‌ها با خداست که باید توسط آحاد جامعه مورد توجه باشد.

ماموستا خالدی اذعان کرد: نماز جمعه دانشگاهی معنوی برای پالایش روح و جهت‌دهی صحیح به زندگی به شمار می‌رود و باید از این فرصت برای تقویت بعد معنوی جامعه بهره برد.

وی تصریح کرد: انسان باید از لحظاتی که در خانه خدا سپری می‌کند در راستای تزکیه نفس و تقویت ایمان استفاده ببرد.

ماموستا خالدی درباره اهمیت ذکر و عبادت در زندگی فردی و اجتماعی افزود: خداوند درب ذکر و عبادت را به روی هر کس که دوستش دارد، می‌گشاید و این نعمتی بزرگ است که باید قدر آن را دانست و از این فرصت برای خشنودی خداوند بهره برد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت مراقبه و محاسبه نفس هشدار داد: هیچ کاری و هیچ جایگاهی نباید ما را از ذکر خدا و عبادت وی غافل کند.