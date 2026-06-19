ماموستا خالدی: رفع مشکلات اقتصادی و اشتغال از مطالبات مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا معروف خالدی در خطبههای نماز جمعه این هفته مسجد جامع سنندج با اشاره به جایگاه مسئولیت در نظام اسلامی اظهار کرد: مسئولیتها امانتی از سوی خداوند هستند و مدیران و کارگزاران باید در مسیر خدمت به مردم و رفع دغدغههای آنان گام بردارند.
وی افزود: امروز حل مشکلات حوزه اشتغال، اقتصاد و مهار تورم از مهمترین مطالبات مردم از مسئولان است و انتظار میرود خادمان ملت با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، توان خود را برای خدمترسانی بیشتر به کار گیرند.
عاشورا؛ الگوی مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم
امام جمعه موقت سنندج با تسلیت فرا رسیدن ایام محرم به مسلمانان جهان، گفت: امام حسین(ع) و یاران باوفایش با ایمان، ایستادگی و ایثار در برابر جبهه باطل ایستادند و برای دفاع از ارزشهای دینی و انسانی جان خود را فدا کردند.
ماموستا خالدی با اشاره به جایگاه ویژه برخی ایام نزد خداوند متعال بیان کرد: دهه ذیالحجه و مناسک حج، دهه پایانی ماه مبارک رمضان و دهه محرم از جمله زمانهای ارزشمند هستند که در آنها حوادث مهم و سرنوشتسازی رقم خورده است.
وی تصریح کرد: مقاومت امروز آزادیخواهان جهان در برابر ظلم و استکبار، ریشه در فرهنگ عاشورا و مکتب امام حسین(ع) دارد؛ مکتبی که درس عزت، آزادگی و مقابله با ستم را به انسانها آموخته است.
ضرورت توجه به بندگی و اعمال صالح
خطیب نماز جمعه سنندج با اشاره به ویژگیهای بندگان صالح خداوند اظهار کرد: انسانهای نیکوکار و ابرار نزد پروردگار جایگاه ویژهای دارند و کسانی هستند که ارتباط خود را با خداوند حفظ کرده و در عبادت، ذکر و انجام کارهای خیر پیشگام هستند.
وی افزود: آثار ایمان و بندگی در رفتار و زندگی انسانهای صالح نمایان است و آرامش و نورانیت از ویژگیهای آنان در دنیا و آخرت خواهد بود.
ماموستا خالدی با تأکید بر کوتاهی عمر انسان در دنیا خاطرنشان کرد: باید از فرصت محدود زندگی برای آبادانی آخرت بهره گرفت و هیچگاه از یاد خدا، اقامه نماز جمعه، صلوات و انجام اعمال نیک غافل نشد.
فرهنگ عاشورا؛ مسیر هدایت و نجات
وی با اشاره به فرمایش پیامبر اکرم(ص) درباره امام حسین(ع) گفت: رسول خدا(ص) فرمودند «حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است» و حرکت در مسیر حق و ارزشهای الهی موجب سعادت انسان خواهد شد.
امام جمعه موقت سنندج همچنین با اشاره به دشمنی جریانهای ضداسلامی با مسلمانان تأکید کرد: هر جریانی که در برابر ارزشهای الهی و پرچم خداوند قرار گیرد، سرانجامی جز شکست نخواهد داشت.
کردستان؛ ظرفیت تقویت صلح و سازش
ماموستا خالدی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به فرهنگ صلح و سازش در کردستان اظهار کرد: این استان به عنوان سرزمین مسجد و مناره شناخته میشود و با توجه به پیشینه دینی و اجتماعی مردم منطقه، انتظار میرود حل اختلافات از طریق سازش و شوراهای حل اختلاف بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
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