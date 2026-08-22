واریز بیش از ۴.۵ میلیارد تومان یارانه مستقیم کود به حساب کشاورزان قمی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زند ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح جزئیات اجرای طرح پرداخت مستقیم یارانه کودهای فسفاته و پتاسه در استان قم، اظهار کرد: در راستای اجرای سیاستهای حمایتی دولت چهاردهم جهت تقویت بنیه تولید در بخش کشاورزی، فرآیند واریز یارانه نقدی نهادههای کودی به حساب کشاورزان واجد شرایط آغاز شده است. مجموع مبالغ اختصاصیافته به بهرهبرداران قمی در این مرحله بالغ بر ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده که گامی مؤثر در جهت کاهش هزینههای نهایی تولیدات کشاورزی و حمایت از معیشت بهرهبرداران محسوب میشود.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم با بیان اینکه این یارانه به کشاورزانی تعلق میگیرد که نهادههای مورد نیاز خود را از طریق شبکه رسمی توزیع تأمین کردهاند، افزود: بر اساس اطلاعات درجشده در سامانههای پایش کودی و سامانه پهنهبندی، تمامی کشاورزانی که نسبت به خرید کودهای فسفاته و پتاسه از کارگزاریهای مجاز اقدام کرده و اطلاعات آنان در سامانه ثبت شده است، مشمول این حمایت مالی شدهاند و روند پرداخت به سایر کشاورزان واجد شرایط نیز بهطور مستمر در حال پیگیری و انجام است تا تمامی فعالان این حوزه از این یارانه بهرهمند شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تأکید بر اهمیت دقت در فرآیندهای اداری و سامانهای، خاطرنشان کرد: یکی از شروط اصلی و حیاتی برای تخصیص و واریز این مبالغ، تکمیل دقیق اطلاعات در سامانه جامع پهنهبندی و مدیریت دادههای کشاورزی است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم ابراز کرد: بهرهبرداران باید نسبت به ثبت و تأیید شماره شبای حساب بانکی خود مطابق با ضوابط ابلاغی اقدام نمایند؛ چراکه وجود هرگونه نقص در اطلاعات هویتی یا بانکی کشاورزان، فرآیند پرداخت را با مشکل مواجه کرده و موجب تأخیر در دریافت یارانه خواهد شد.
زند با اشاره به لزوم خرید از شبکه مجاز تصریح کرد: از کلیه کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در استان درخواست میشود بهمنظور بهرهمندی از تمامی حمایتهای یارانهای و دولتی، نهادههای مورد نیاز خود را صرفاً از طریق کارگزاریهای مجاز و شبکه رسمی توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تهیه کنند و این اقدام علاوه بر تضمین کیفیت نهادههای مصرفی، موجب ثبت سیستمی اطلاعات خرید و مصرف شده و زمینهساز دریافت حمایتهای آتی خواهد بود.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در پایان تصریح کرد: پرداخت مستقیم یارانه کودهای فسفاته و پتاسه در سال جاری، بخشی از بسته حمایتی جامع دولت برای هدفمندسازی و واقعیسازی قیمت نهادههای کشاورزی است که با هدف ارتقای امنیت غذایی و کاهش فشار هزینهای بر دوش تولیدکنندگان در تمامی استانهای کشور به اجرا درآمده است و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم نیز با تمام توان، پیگیر اجرای دقیق این سیاست در سطح استان است.
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