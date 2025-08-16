به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه ترکیهای «trkayseri»، پس از داکنز نازون حالا نوبت به علی کریمی رسیده است؛ باشگاههای ایرانی برای جذب این بازیکن وارد عمل شدهاند و کریمی نیز به مدیران کایسریاسپور اعلام کرده که قصد جدایی دارد.
کایسریاسپور که فصل گذشته یکی از شگفتیسازان سوپرلیگ ترکیه بود، در مسیر بازسازی تیم خود با جداییهایی هم روبهرو شده است. پس از قطع همکاری با نازون، حالا کریمی دیگر بازیکنی است که در آستانه خروج از این تیم قرار دارد.
هافبک ایرانیالاصل علی کریمی که با نمایشهای درخشانش به ترکیب کایسریاسپور رنگ و جلوه بخشیده بود، حالا در آستانه جدایی قرار دارد. او به دلیل مصدومیتهای اخیر نتوانست در ترکیب زرد و قرمزها عملکرد همیشگی خود را ارائه دهد و همین مسئله باعث شد چند باشگاه ایرانی به سراغش بروند
طبق گزارشها، مدیر برنامههای کریمی مذاکرات رسمی با چند تیم ایرانی را آغاز کرده و این بازیکن نیز به باشگاه اعلام کرده پیشنهاداتی دریافت کرده و مایل به جدایی است.
مدیریت کایسریاسپور نیز با جدایی او مخالفتی ندارد و برای فروش کریمی مبلغ یک میلیون یورو بهعنوان رقم رضایتنامه تعیین کرده است. علی کریمی فوتبال خود را از تیم سپاهان آغاز کرد و سپس به دیناموزاگرب کرواسی پیوست.
او در فصل ۲۰۲۲-۲۰۲۳ به کایسریاسپور ملحق شد و تاکنون ۸۲ بازی لیگ برای این تیم انجام داده است. کریمی با پیراهن کایسریاسپور ۶ گل به ثمر رسانده، ۲ پاس گل داده، ۹ کارت زرد و یک کارت قرمز دریافت کرده و در ۵۷ مسابقه در ترکیب اصلی به میدان رفته است.
به گزارش خبرنگار مهر، در ماههای اخیر باشگاه استقلال تلاشهای زیادی برای جذب علی کریمی انجام داد که با مدیران این باشگاه به توافق نرسید. با توجه به مصدومیت جلالالدین ماشاریپوف و نامشخص بودن زمان بازگشت این هافبک ازبکستانی این احتمال وجود دارد که استقلالیها بار دیگر برای جذب این بازیکن اقدام کرده باشند.
البته ممکن است باشگاه سپاهان هم برای جذب این بازیکن اقدام کرده باشد، سپاهانیها اخیر محمد کریمی هافبک خود را به دلیل مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی از دست دادهاند و با توجه به حضور این تیم در سه جام (لیگ برتر، لیگ قهرمانان آسیا ۲ و جام حذفی) باشگاه سپاهان برای بازگرداندن این بازیکن به اصفهان تلاش خواهد کرد.
