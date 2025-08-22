شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با پیگیری‌های انجام شده از طریق نهاد ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه و موافقت جلسه سران قوا، به دولت اجازه داده شده که ۷۰ همت از ۱۸۵ همت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، با صدور اوراق گام تأدیه شود.

وی افزود: مسئولین تأمین اجتماعی در جلسه در حضور مسئولین معاونت پیگیری‌های مردمی دفتر رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری، قول قطعی دادند که اگر این مجوز صادر شود، همه بدهی‌های معوق خود به داروخانه‌ها را پرداخت و به روز می‌کنند.

کلانتری ادامه داد: الان این مجوز صادر شده و از مدیرعامل و معاونین سازمان تأمین اجتماعی انتظار داریم که این بار به قول خود عمل نموده و اسناد ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۴ را تسویه کنند.

گفتنی است، سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای سال ۱۴۰۴ هیچ پرداختی به داروخانه‌ها نداشته است.