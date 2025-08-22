لزوم برخورد قاطع قضایی با اخلالگران اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدباقر برقراری، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اسلامشهر، با تسلیت سالروز رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) ، شخصیت ایشان را شخصیتی بی‌بدیل و دارای جایگاهی عظیم الهی توصیف کرد و اظهار داشت: با وجود شأن و منزلت بلند آسمانی، پیامبر اسلام (ص) دارای فروتنی و صفات اخلاقی بی‌نظیر بود.

وی با اشاره به قرار گرفتن در روزهای پایانی ماه صفر گفت: ملت ایران همواره در ایام محرم و صفر با عزاداری و بهره‌گیری از مفاهیم بلند عاشورایی، در مسیر حفظ ارزش‌های دینی گام برداشته‌اند.

امام جمعه اسلامشهر با انتقاد از برخی جریان‌های داخلی افزود: متأسفانه برخی جریان‌های سیاسی و اقتصادی با ایجاد اختلاف و اجرای نسخه‌های تجویزی غرب، در پی ایجاد تفرقه و بازی در زمین دشمن هستند.

برقراری با بیان اینکه مفاسد اقتصادی و اخلال در بازار معیشت مردم قابل اغماض نیست، گفت: یک شرکت تجاری بزرگ با خرید گسترده برنج و احتکار آن، موجب افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و فشار بر سفره مردم شده که باید با این قبیل اقدامات برخورد جدی و قاطع صورت گیرد.

وی تصریح کرد: مسئولان قضائی و امنیتی کشور باید با اخلال‌گران اقتصادی با قاطعیت رفتار کنند؛ چراکه بر اساس روایات اسلامی، کسی که رحم ندارد، مستحق رحم نیست.

خطیب جمعه اسلامشهر در ادامه با اشاره به تحولات منطقه‌ای و موضوع مقاومت، گفت: دشمن نباید مجدداً ملت ایران را بیازماید، چرا که نیروهای مسلح کشور اشراف کامل اطلاعاتی و عملیاتی بر تحرکات دشمن دارند و در صورت هرگونه خطا، با شدت بیشتر پاسخ خواهند داد.

وی سفر اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای لبنان و عراق را نشانه‌ای روشن از زنده بودن جریان مقاومت دانست و افزود: به برکت شبکه مقاومت با محوریت جمهوری اسلامی ایران، همچون گذشته در تحولات منطقه‌ای نقش‌آفرین خواهیم بود.