حمله موشکی یمن به اراضی اشغالی+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از حمله موشکی یمن به اراضی اشغالی خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که نیروهای مسلح یمن یک موشک بالستیک به سمت این رژیم شلیک کرده است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر در مناطق گسترده‌ای از مرکز اراضی اشغالی به دنبال حمله موشکی یمنی‌ها خبر دادند.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به توقف فعالیت فرودگاه بن گوریون در شرق تل‌آویو اشاره کرد.

منابع صهیونیستی اعلام کردند که موشک یمنی، هزاران نفر را راهی پناهگاه کرده است و شماری هنگام فرار به سمت پناهگاه مصدوم شده‌اند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی شدند که سامانه پدافندی این رژیم، موشک بالستیک یمن را به سختی رهگیری کرده است.

این در حالی است که ساعاتی قبل نیز نیروهای مسلح یمن، حمله پهپادی به اراضی اشغالی انجام داده بودند.