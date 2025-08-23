کشف بیش از ۲ کیلوگرم طلای قاچاق در هنگ مرزی تایباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید شجاع اظهار کرد: مرزبانان در ایست و بازرسی گروهان مرزی ۱۷ شهریور هنگ تایباد موفق به کشف شمش طلا قاچاق شدند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی افزود: مرزبانان مستقر در پست کنترل و مراقب مرزی ۱۷ شهریور حین کنترل مسافرین، رانندگان و خودروهای ترانزیتی در لاین ورود به کشور به دو نفر مسافر افغان، مشکوک که در بازرسی از نامبردگان موفق به کشف تعداد ۱۱ قطعه فلز طلا به وزن ۲ کیلو و ۶۷۶ گرم و تعداد ۲۷ قطعه سکه تمام بهار آزادی و ۵ قطعه فلز نقره به وزن ۸۰۰ گرم شدند که کارشناسان ارزش ریالی اقلام فوق را ۱۷۸ میلیارد ریال برآورد کردند.

وی در ادامه با قدردانی از هوشیاری و اشرافیت همرزمانش تصریح کرد: مرزبانان ۲ قاچاقچی طلا را دستگیر و به همراه اقلام مکشوفه تحویل مراجع ذی الصلاح دادند.

شجاع بیان کرد: قاچاقچیان و مخلان اقتصاد داخلی کشور بدانند مرزبانان با اشراف اطلاعاتی کوچک‌ترین تحرکات را در نوار مرزی زیر نظر گرفته و با هرگونه اقدام سودجویانه قاطعانه برخورد خواهند کرد.

