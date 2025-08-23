به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح شنبه در شورای آموزش و پرورش خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: ارائه خدمات روانشناسی به دانشآموزان که در معرض آسیبها و خطرات مختلف قرار دارند، امری ضروری است و در این مسیر باید دستگاههای اجرایی به کمک آموزش و پرورش بیایند.
وی افزود: برخی آسیبها ماهیت منطقهای دارند و باید متناسب با شرایط هر منطقه رسیدگی شود اما اقدامات آموزش و پرورش در زمینه شناسایی دقیق آسیبهای اجتماعی تک تک دانشآموزان، مثبت ارزیابی میشود.
استاندار خراسان شمالی با تاکید بر لزوم ایجاد مجتمع جامع خدمات روانشناختی در بجنورد، گفت: استان هر حمایتی که بتواند برای احداث این مجموعه انجام خواهد داد.
نوری با گلایه از آموزش و پرورش در خصوص عدم انجام مولدسازی، بیان کرد: مولدسازی از تأکیدات دولت است و در استان موارد زیادی در این حوزه انجام شده بنابراین مدیران نباید در اجرای این قانون هراسی داشته باشند.
وی افزود: با توجه به محدودیت منابع نمیتوان منتظر اعتبارات ملی ماند؛ مدیران باید با شجاعت از ظرفیتهای قانونی برای اخذ بودجه و اجرای مولدسازی استفاده کنند.
استاندار خراسان شمالی بیان کرد: فضاهای ورزشی مدارس روستایی علاوه بر دانشآموزان، برای سایر جوانان نیز کارکرد دارد و لازم است و پروژههای نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بالا در این بخش با جدیت تکمیل شود.
وی تصریح کرد: در اجرای نهضت مدرسهسازی، فرمانداران تنها هستند و آموزش و پرورش باید به کمک مدیران بیاید؛ مجموع پیشرفت فیزیکی نهضت مدرسهسازی در استان به ۶۰ درصد رسیده که قابل قبول نیست و وعده تکمیل آن تا مهرماه نیز محقق نشد.
استاندار خراسان شمالی گفت: شهرستانهای گرمه و اسفراین از پایینترین میزان پیشرفت برخوردارند؛ بهگونهای که اسفراین حدود ۴۰ درصد و گرمه کمتر از ۳۰ درصد پیشرفت دارد و این وضعیت باید تغییر کند.
