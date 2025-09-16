۳۶۹ مدرسه در شهرستان شادگان آماده پذیرش دانش آموزان هستند

محمود حسونی زاده ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در سال تحصیلی جدید تعداد ۳۶۹ مدرسه در این شهرستان در آستانه بازگشایی مدارس آماده شده اند.

وی افزود: از این تعداد ۳۱۲ مدرسه دولتی عادی، ۱۱ مدرسه استثنایی و ۴۶ مدرسه غیر دولتی در سطح شهر و روستاهای این شهرستان جهت بازگشایی مدارس آماده شدند.

مدیر آموزش و پرورش شادگان ادامه داد: سال تحصیلی جدید در مدارس سراسر شهرستان شادگان در روز سه شنبه (اول مهرماه) و با حضور پرشور و نشاط دانش آموزان و معلمان آغاز می‌شود.

حسونی زاده در پایان، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، بر اهمیت نقش خانواده‌ها و معلمان در ساختن آینده‌ای روشن برای دانش‌آموزان تاکید کرد.