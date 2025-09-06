محمود حسونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ از همه ظرفیتهای لازم برای بازگشایی باشکوه مدارس در سطح این شهرستان استفاده میشود.
وی افزود: تلاش داریم تا محیطهای علمی در مدارس شهرستان شادگان را برای حضور دانش آموزان در سال تحصیلی جدید بیش از پیش آماده کنیم.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان شادگان یادآور شد: در حال حاضر سرکشی و بازدید از مدارس شهرستان شادگان و بررسی نقاط قوت و ضعف مدارس از جمله موضوعاتی است که در قالب ستاد پروژه مهر در این شهرستان دنبال میشود.
حسونی زاده در پایان با اشاره به اهمیت پروژه مهر، خواستار همکاری همه دستگاههای اجرایی شهرستان شادگان برای ایجاد فضایی بانشاط در آغاز سال تحصیلی شد.
نظر شما