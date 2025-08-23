جابه جایی بیش از ۱۰ هزار زائر در طرح تسهیل حمل و نقل به مشهد مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جهانی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، اعلام کرد: آمادگی کامل برای بازگشت زائرین از مشهد مقدس در موج بازگشت وجود داشته و هیچ‌گونه محدودیتی در این زمینه اعمال نمی‌شود.

وی افزود: از آغاز طرح تسهیل جابجایی زائرین حرم رضوی در دهه پایانی ماه صفر از ۲۸ مرداد تا ساعت ۱۰ صبح شنبه اول شهریور، ۴۸۹ سرویس اتوبوس به مقصد مشهد مقدس از پایانه‌های استان تهران اعزام شده است، این ناوگان موفق به جابجایی بیش از ۱۰ هزار نفر از هموطنان و زائرین شده است و ظرفیت ناوگان همچنان بیش از نیاز تأمین شده و ظرفیت خالی جهت متقاضیان وجود دارد.

جهانی همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها و میزان پیش فروش بلیط، تا پایان امروز ۹۰ دستگاه اتوبوس دیگر به جمع ناوگان افزوده خواهد شد تا زائرین بیشتری به مشهد الرضا (ع) منتقل شوند. در صورت افزایش تقاضا، سرویس‌های بیشتری بدون تأخیر فراهم خواهد شد و هیچ محدودیتی در افزایش ظرفیت وجود ندارد.

مدیرکل راهداری استان تهران درباره بازگشت زائرین نیز تصریح کرد: با همکاری کامل کانون‌ها، اصناف و تشکل‌های مرتبط، آمادگی لازم برای بازگشت زائرین از مشهد مقدس وجود دارد و شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل مسافر برای تأمین ناوگان به هر میزان درخواست، آمادگی کامل دارند.

جهانی اضافه کرد: همکاران اداره حمل و نقل مسافر این اداره کل هم‌اکنون در پایانه امام رضا (ع) مشهد مستقر هستند و نظارت دقیق بر ارائه خدمات دارند، زائرین و هم استانی‌های گرامی در صورت نیاز می‌توانند به آنان مراجعه کنند.

وی در پایان از زائرین خواست با برنامه‌ریزی و مدیریت زمان، علاوه بر حفظ آسایش خود در مسیر بازگشت، به همکاران در ارائه خدمات بهتر یاری رسانند و با شرکت در پویش «چشم به راهیم» سازمان راهداری از محتوای فرهنگی، مذهبی و آموزشی ارائه شده بهره‌مند شوند.

جهانی در پایان اضافه کرد: زائرین همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از سامانه ۱۴۱، به عنوان پل ارتباطی شبانه‌روزی سازمان با هموطنان، استفاده کنند.