حمایت از جامعه ایثارگری باید با تصمیمات اجرایی ملموس تحقق یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا حسینی ظهر امروز دوشنبه در دیدار با فرماندار خرمشهر بر تداوم همکاری و تعامل مؤثر میان فرمانداری و اداره بنیاد شهید شهرستان تأکید کرد و گفت: تکریم خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان و پیگیری مطالبات آنان از مهم‌ترین اولویت‌های بنیاد شهید است که نیازمند همراهی همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان است.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت افزود: شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت باید با حضور همه ادارات شهرستان به صورت منظم تشکیل شود تا مصوبات استانی در سطح شهرستان به‌درستی اجرا و پیگیری شود.

مدیرکل بنیاد شهید خوزستان همچنین به موضوع اشتغال و مسکن جامعه ایثارگری اشاره کرد و خواستار همکاری ویژه دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات این حوزه‌ها شد و تصریح کرد: حمایت از جامعه ایثارگری باید در عمل و با تصمیمات اجرایی ملموس تحقق یابد.

وی در ادامه به وضعیت اداره بنیاد شهید شهرستان خرمشهر پرداخت و گفت: ضرورت ساخت ساختمان جدید برای این اداره مورد بحث قرار گرفت و امیدواریم با همکاری فرمانداری و دستگاه‌های مرتبط، این موضوع به نتیجه برسد.

در پایان، فرماندار خرمشهر ضمن خوش‌آمدگویی به مدیرکل بنیاد شهید استان و هیئت همراه بر آمادگی کامل فرمانداری برای استفاده از ظرفیت ادارات شهرستان و استان در جهت رفع مشکلات جامعه ایثارگری تأکید کرد.

وی همچنین خواستار تشکیل منظم جلسات شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در شهرستان شد تا خدمات شایسته‌تری به خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان ارائه شود.