افتتاح ۴۴ پروژه عمرانی در هفته دولت با اعتبار ۳۷۵ میلیارد تومانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالح ضیایی صبح یکشنبه در دیدار رؤسای ادارات این شهر با امام جمعه شهرستان به مناسبت هفته دولت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: شعار امسال هفته دولت «دولت در کنار مردم ۱۲ ماه تلاش ۱۲ روز دفاع» انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه در حوادث جنگ ۱۲ روزه آحاد ملت در کنار رهبری معظم و در حمایت از دولت و نظام ایستادند افزود: این دستاورد اجتماعی بزرگی است که باید تبیین شود چرا که مردم با هر نگاه و جناح سیاسی توانستند اتحاد خود را حفظ کنند و دولتمردان نیز باید با خدمت رسانی صادقانه به این همدلی پاسخ مثبت دهند.

ضیایی با اشاره به افتتاح و بهره برداری از ۴۴ پروژه عمرانی و خدماتی در هفته دولت امسال در شهرستان انزلی ادامه داد: برای تحقق این پروژه‌ها ۳۷۵ میلیارد تومان اعتبار صرف شده است.

فرماندار انزلی اضافه کرد: باید اقدامات و عملکرد دولت برای مردم به صورت شفاف بیان شود و در صورت بیان اقدامات هر دستگاه اجرایی در شهرستان باید چالش‌های آن نیز با برنامه ریزی رفع شود.