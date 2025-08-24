  1. استانها
اردوی فرهنگی دختران و مادران کردستانی در سنندج برگزار شد

سنندج – معاون فرهنگی و آموزش کمیته امداد کردستان از برگزاری اردوی فرهنگی و ورزشی ویژه ۵۰ دانش‌آموز دختر مقطع ابتدایی به همراه مادرانشان در اردوگاه حضرت علی‌بن‌ابیطالب (ع) سنندج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال زریان ظهر یکشنبه در این مراسم اظهار داشت: در این دوره از اردوی فرهنگی، ۵۰ دانش‌آموز دختر مقطع ابتدایی به همراه ۵۰ مادر از شهرستان‌های مختلف استان حضور یافتند.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این اردوها تقویت اعتماد به نفس و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان است، افزود: برنامه‌های متنوع فرهنگی، آموزشی و ورزشی برای شرکت‌کنندگان پیش‌بینی شده که می‌تواند زمینه ارتقای سطح فکری و روحی آنان را فراهم آورد.

زریان تاکید کرد: حضور مادران در کنار دختران علاوه بر ایجاد پیوند عاطفی بیشتر میان خانواده‌ها، فرصتی مناسب برای آشنایی والدین با روش‌های تربیتی و فرهنگی نوین فراهم می‌سازد.

معاون فرهنگی کمیته امداد کردستان در پایان یادآور شد: این برنامه‌ها در چارچوب فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی اجلاسیه بزرگداشت شهدای زن اهل سنت طراحی شده و در تابستان سال جاری در سنندج برگزار می‌شود.

