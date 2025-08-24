اردوی فرهنگی دختران و مادران کردستانی در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال زریان ظهر یکشنبه در این مراسم اظهار داشت: در این دوره از اردوی فرهنگی، ۵۰ دانش‌آموز دختر مقطع ابتدایی به همراه ۵۰ مادر از شهرستان‌های مختلف استان حضور یافتند.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این اردوها تقویت اعتماد به نفس و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان است، افزود: برنامه‌های متنوع فرهنگی، آموزشی و ورزشی برای شرکت‌کنندگان پیش‌بینی شده که می‌تواند زمینه ارتقای سطح فکری و روحی آنان را فراهم آورد.

زریان تاکید کرد: حضور مادران در کنار دختران علاوه بر ایجاد پیوند عاطفی بیشتر میان خانواده‌ها، فرصتی مناسب برای آشنایی والدین با روش‌های تربیتی و فرهنگی نوین فراهم می‌سازد.

معاون فرهنگی کمیته امداد کردستان در پایان یادآور شد: این برنامه‌ها در چارچوب فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی اجلاسیه بزرگداشت شهدای زن اهل سنت طراحی شده و در تابستان سال جاری در سنندج برگزار می‌شود.