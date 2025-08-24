به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح یکشنبه در آئین افتتاح پروژههای عمرانی و اقتصادی شهرستان بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تولید و اشتغال به عنوان یکی از اولویتهای مهم در دستور کار است.
وی اضافه کرد: در همین راستا امروز شاهد افتتاح و بهرهبرداری از ۲ پروژه اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر هستیم که نقش مهمی را در زمینه تولید و اشتغال ایفا میکند.
استاندار بوشهر یادآور شد: در هفته دولت امسال، ۱۸۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در شهرستان بوشهر، با سرمایهگذاری بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان افتتاح یا اجرایی میشوند.
وی افزود: هفته دولت، فرصت مغتنمی برای نکوداشت نام و یاد همه شهدای دولت و تبیین خدمات ارائه شده به مردم و بیان صادقانه دستاوردهای دولت است.
زارع تصریح کرد: در این مناسبت، علاوه بر افتتاح و کلنگزنی پروژههای عمرانی که دولت به طور مستقیم سرمایهگذاری کرده، طرحهای بخش خصوصی و کارآفرینان اقتصادی و سرمایهگذاران نیز مورد بهرهبرداری قرار میگیرند.
وی اضافه کرد: در نخستین روز هفته دولت، چند طرح عمرانی و اقتصادی شهرستان بوشهر مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
نظر شما