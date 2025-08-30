  1. استانها
  2. بوشهر
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

مرکز گردشگری ساحلی و دریایی کنگان افتتاح شد

بوشهر- در آئینی با حضور استاندار بوشهر، پروژه گردشگری در جنوب استان بوشهر مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح شنبه در این مراسم اظهار کرد: استان بوشهر ظرفیت بالایی در حوزه گردشگری بویژه گردشگری ساحلی و دریایی دارد که توجه به زیرساخت‌های این حوزه در دستور کار قرار دارد.

ارسلان زارع تصریح کرد: امروز یک مجموعه گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش خصوصی به بهره‌برداری رسیده که علاوه بر توسعه گردشگری، در ایجاد اشتغال نیز مؤثر است.

نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر نیز در این آئین اظهار کرد: مجموعه بزرگ گردشگری ساحلی و دریایی با سرمایه‌گذاری هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اکنون به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: مساحت این مجموعه گردشگری، بیش از هزار مترمربع است که برای ۱۵ نفر اشتغال مستقیم و برای ۲۰ نغر نیز اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌کند.

