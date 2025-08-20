حجت‌الاسلام علی حمزه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عزاداری ایام پایانی ماه صفر گفت: دسته عزاداری و کاروان غم با حضور هیأت‌های مذهبی شهر اراک، عاشقان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در روز جمعه ۳۱ مرداد ماه از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح از میدان شهدا به سمت مصلی بیت المقدس شهر اراک به حرکت در می‌آید.

وی افزود: در روز شهادت امام رضا (ع) نیز کاروان غم در روز یکشنبه دوم شهریور ماه از میدان شهدا به سمت امامزادگان عبدالله (ع) و آمنه خاتون (س) در خیابان شهید بهشتی حرکت خواهند کرد.

پسرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی شهر اراک گفت: هیأت‌های مذهبی و مردم استان با حضور پرشکوه خود به مانند سنوات گذشته ضمن اینکه مؤدت و محبت خود را به خاندان عصمت و طهارت (ع) نشان می‌دهند، اقتدار دینی، عزت و ماندگاری ایران اسلامی را در مقابل دشمنان به نمایش بگذارند.

