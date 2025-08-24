به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال نخست دولت وفاق ملی، برنامههای کلیدی برای اصلاح ساختار مالی بانکهای دولتی و خصوصیشده اجرا کرده است. بر همین اساس و مطابق با بند (الف) ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی تدوین شده است.
این برنامه برای دستیابی بانکهای دولتی به نسبت کفایت سرمایه ۵ درصد تا پایان سال ۱۴۰۴ و ۸ درصد تا پایان سال ۱۴۰۷ طراحی شده است. مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانهداری کل کشور و بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانکها انجام شده و در نظر است با تشکیل کارگروهی برای هماهنگی بیشتر با دستگاههای ذیربط، افزایش سرمایه بانکهای دولتی با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود انجام شود. هرچند که محدودیتهای تأمین مالی نقدی دولت چالش اصلی این برنامه است.
در حوزه فروش داراییهای مازاد، بانکهای تحت مدیریت وزارت اقتصاد از شهریور ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴ موفق به فروش ۵۴۵.۳۲۹ میلیارد ریال داراییهای مازاد شدند که شامل ۱۳۳.۸۸۶ میلیارد ریال سهام غیربانکی و ۴۱۶.۴۴۳ میلیارد ریال اموال مازاد است. این اقدام، در اجرای بند (ب) ماده (۸) قانون برنامه هفتم و مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور بوده است.
در ارتباط با برگزاری مجامع نیز لازم به ذکر است مجامع عمومی عادی سالانه بانکهای خصوصیشده تا پایان تیر ماه انجام شده و در نظر است مجامع عمومی عادی سالانه بانکهای دولتی نیز در شهریور ماه برگزار شود. همچنین اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران طبق بند (چ) ماده (۸) قانون برنامه هفتم تهیه شده و پس از جمعبندی نهایی برای سیر مراحل تصویب به هیئت محترم وزیران ارسال میشود.
